Bokanmeldelse: Heidi Sævareid: «Bruddlinjer»

UNGDOMSROMAN: Er unge Hedda den ømme, usikre kjæresten til rike, vellykkede og dobbelt så gamle Ulf – eller er hun hans sugarbabe?

Identitet er et av de eksistensielle temaene som Heidi Sævareid utforsker i romanen «Bruddlinjer». For hvem er vi – innerst inne? Kjenner vi oss selv godt nok til å vite svaret?

Hovedpersonen Hedda er en ung kvinne som bor i kollektiv og som nettopp har fått avslag fra et college i London. Hun er fascinert av okkultisme, wicca, tarot og tilværelsens mystiske sider – og er kjæreste med forretningsmannen Ulf «på nærmere 40».

Ungdomsroman Forfatter: Heidi Sævareid Tittel: «Bruddlinjer» Forlag: Gyldendal Sider: 303 Pris: 289,-

Men hvem er hun – egentlig? Hvordan skal hun (og vi lesere) forstå det nølende forholdet hennes til Ulf? Er hun virkelig kjæresten hans – eller er hun rett og slett en sugarbabe? Og hvem er storebroren hennes, Daniel, innerst inne? Heddas desperate leting etter Daniel – som forsvinner sporløst fra popfestivalen i Glastonbury – avdekker gradvis nye sider både ved Hedda og Daniel.

«Bruddlinjer» er en roman med appell til unge voksne – lesere fra tenårene og inn i tjueårene. Både halvvoksne jenter og gutter kan nok kjenne seg igjen i Heddas tidvis vaklende selvbilde.

Også i sine tre tidligere romaner – «Spranget» (2013), «Slipp Hold» (2015) og «Slagside» (2016) – har Heidi Sævareid skrevet om makt i nære forhold. Som forfatter har hun gått langt i å utforske de miljøene hun skriver om – ikke minst da hun satte seg inn i såkalt suspension (der man henges opp etter kroker i ryggen).

Det sies at hun oppsøkte «heksemiljøet» i Bristol for å komme tettere på Heddas interesse for det oversanselige.

Bruddlinjer er skrevet i presens – et krevende stilnivå fordi tempus fratar forfatteren muligheten for et tilbakeskuende perspektiv. Alt må skildres her og nå med fortellerens manglende innsikt i hva som skjer om en time ... neste dag … neste uke. Sævareid er en stilsikker forfatter med et presist språk.

Jeg tror på Hedda, Ulf, Daniel og vennegjengen som omgir dem. Deres hektiske sms-utveksling er intenst troverdig. Heidi Sævareid har – nok en gang – sikret seg en posisjon som en forfatter som evner å skildre et ungdomsmiljø slik det må føles fra innsiden.