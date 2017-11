Bokanmeldelse: Frank Aarebrot og Kjetil Evjen: «Reformasjonen. Den store historien»

Ifølge forlaget leverte Frank Aarebrot manus til sin siste bok bare dager før han døde i høst - og hans bok om reformasjonen er en gave til leseren.

Statsviteren og formidleren Frank Aarebrot gikk bort i september, men for noen gaver han har etterlatt seg. Den rykende ferske boken om reformasjonen er en slik gave: Les og bli både klok og glad!

Aarebrot har oppdratt flere generasjoner studenter som har blitt inspirert gjennom undervisning og forelesninger og kommentarer og veiledning. Han savnes av både medier og det brede publikum som opplevde ham lett tilgjengelig, og som har hørt og sett ham kommentere valg og politikk i flere tiår.

Og suksessen med direkte-tv med Frank i ulike formater var rene festforestillinger. Det ble ikke «500 minutter med Frank» om reformasjonen - slik planen var. Men til gjengjeld rakk han å levere bokmanus sammen med den yngre statsviteren og universitetslektoren Kjetil Evjen.

Og det er med betydelig overraskelse man setter seg ned med en bok i fanget som, ja fanger leseren så intenst.

De to samfunnsviterne fra faget Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, har ikke som mål å skrive om de teologiske sidene ved reformasjonen. De har siktet seg inn på de politiske og historiske kreftene i datidens samfunn som muliggjorde reformasjonen, og de går inn i noen av de viktige konsekvenser protestantismen har hatt på samfunnsutviklingen i de mange hundre år som har passert i revy siden Luthers 95 teser i Wittenberg, og hvordan reformasjonen bidro til å utvikle Europa.

Sannelig passerer historie og samfunn i revy så det koster – her er syv kapitler som spenner fra 1517 til 2017, de 500 år er inndelt i store temaer – som blant andre religionskriger, revolusjoner, demokrati, språk og nasjonalisme - som de to forfatterne klarer å bryte ned til mange morsomme og lærerrike passasjer.

Denne anmelder er sikker på at det vil være nok av dem som vil pirke og etterlyse fotnoter og dokumentasjon og vil kritisere en og annen konklusjon. Boken har en relativt kort litteraturliste og et kortfattet register. Men prosjektet har åpenbart ikke vært å skrive en vitenskapelig monografi, men å skrive en bok for den brede samfunnsinteresserte allmennhet.

Her er formidling og lærerens glede over å formidle et stort stoff på forståelig og engasjerende måte. Aarebrot og Evjen turnerer samtidens utallige politiske og religiøse og en rekke andre aktører og den politisk-historiske utviklingen i Europa i ganske så stort tempo, men på interessevekkende vis.

Det er som om leseren blir kjent med noen av aktørene, andre ikke. Denne boken inngår i en liten strøm av utgivelser nå ved Luther-jubileet, og det er åpenbart at hver bok ikke kan dekke alle felt.

Man kunne nok trekke ned for merkbar hektisk gjennomgang av århundrene, men samtidig trekker det opp at Evjen og Aarebrot har maktet å lage en velopplagt bruksbok – og en elegant sorti for formidleren Aarebrot.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes