Bokanmeldelse: Edvard Hoem: «Liv andre har levd»

Med en særegen blanding av nøkternhet og patos viderefører Edvard Hoem sin store krønike om slektens historie.

Det er etter hvert blitt fire bind fra «skrivarens» hånd om familien fra Moldekanten som ble spredt mellom Canada og Romsdalen, «Slåttekar i himmelen», «Bror din på prærien» og «Land ingen har sett», men som likevel bindes sammen gjennom generasjonene.

En hovedperson denne gangen er Eilert Knudtson. Vi møter ham i bokens begynnelse, da han i 1927 er tilbake i gamlelandet for å besøke søsken og annen slekt. Den middelaldrende farmeren Eilert er nettopp blitt enkemann, og en hensikt med reisen er nok også å kikke seg om etter et passende «kjerringemne», som kan hjelpe ham å ta hånd om både gårdsdrift og en stor ungeflokk der hjemme. Men i stedet for en ny kone, blir det den rastløse nevøen Lars som følger med Eilert tilbake til Ibsen District på Albertaprærien for å få seg et levebrød.

Slik rulles det opp to skjebner fra hvert sitt slektsledd, som begge skal settes på store prøvelser.

Gjennom hele boken er det Bibelens ord, en sterk religiøs tro og samling rundt menighetsarbeidet som danner de viktigste sosiale rammene i folks liv. Så kan da også Hoem-slekten telle flere geistlige og predikanter, deriblant «skrivarens» egen far.

Eilert finner seg etter hvert en ny kone, også hun med norsk bakgrunn. Men hans store nemesis i livet blir ikke borte: Det er gjelden han har satt seg i for å kjøpe dyrkbart land i Canada. Korrespondansen med myndighetene om utsettelse av renter og avdrag er et ekte dokumentarisk innslag i fortellingen, som Hoem effektivt integrerer i den litterære komposisjonen.

Det er i det hele tatt mye kildearbeid og nitid gjengivelse av brev og annen informasjon som ligger bak denne boken. Slik blir den eksempel på en slags supernaturalisme, der mye av fascinasjonen ligger i det faktuelle. Virkelighetslitteratur, som det heter!

Nevøen Lars får en tragisk skjebne, med psykiske lidelser som gjør at han ender opp i tvangstrøye, først i Canada – senere på Opdøl asyl ved Molde.

Da er vi kommet fram til etterkrigstiden, og vi skal langt inn på 1950-tallet – med frempek helt til vår egen tid – før «skrivaren» lar siste ord være sagt. Da har Hoem også rukket å skrive seg selv inn i historien.

Helt fri for patos og sentimentalitet er han på ingen måte, og litterært sett kan det innimellom bli ganske ensformig og monotont å følge slekters gang gjennom årtiene. Likevel har Edvard Hoem med disse bøkene brakt oss nærmere et stykke interessant norgeshistorie, båret frem av levende mennesker.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk