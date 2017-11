Bokanmeldelse: Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger»

Når Bragepris-nominerte Cecilie Løveid åpner dørene til sitt poetiske galleri og tar oss med på vandreutstillinger, er det bare å kaste seg på!

Du er garantert en overraskelse eller flere. Kjedelig blir det iallfall ikke!

Med uforlignelig fantasi og stort engasjement setter Løveid ulike kunstverk opp mot hverandre, kommenterer dem, assosierer omkring dem og åpner for ny innsikt. Det er dyktig og smart gjort.

Dette er friske, opprørske tekster som billedliggjør og aktualiserer den gamle klisjeen om at kunst, god kunst, gjør noe med vår opplevelse av virkeligheten.

Hele tiden bringer Løveid nye sammenstillinger til torgs, og vips blir for eksempel det årtusengamle Bayeux-teppet toppaktuelt som kommentar til et parforhold i nåtid. Eller en kjempelang gallerikø som går rundt hele huset avstedkommer følgende erkjennelse: «Det evig mystiske med kunsten, at det er et arbeid/ å komme inn». Hele samlingen er gjennomsyret av denne bevisstheten om kunstens verdi som verktøy for erkjennelse.

Første bolken, «Politisk teater», starter med refleksjoner knyttet til bilder av Baader-Meinhof-gruppen på 1970 tallet, spesielt Gudrun Ensslin («Hvem kjenner reglene for helgenkåring?») ...

En annen referanse er Andy Warhols «Electric Chair», og et dikt om et teaterstykke avrundes med en besk avsløring av fattigdommens forskjønnende masker.

I andre bolken, «Redningsoperasjoner» dukker det plutselig opp et urkomisk dikt om den evinnelige forelskelsen, avledet fra et Kitty Kielland-maleri. Og hvordan ville en tegneserie om Sigbjørn Obstfelder kunne sett ut? Humoristisk og avslørende, men ikke uten hjertelighet, beskriver forfatteren mulige ruter og snakkebobler med Sigbjørn og kona!

I sistebolken «Billedbekjennelser» danner et forfatterportrett av Helge Skodvin utgangspunkt for assosiasjoner som knytter sammen Nelly Sachs, Gunnar Ekeløv, Hieronymus Bosch og Paul Celan. Og i diktet «Mine tatoveringer» bedriver forfatteren herlig selvironi.

Som man forstår er dette en samling der forfatteren virkelig slår seg løs. Det er underholdende, men først og fremst skapes nye opplevelsesspor som maner til ettertanke. Det gjelder ikke minst samlingens kanskje mest harmdirrende tekst, et prosadikt som tematiserer historien fra Det gamle testamente om kong David, Batseba og Urias. I Løveids regi blir teksten brennaktuell!

Noen dikt kunne kanskje vært kortet litt ned. På den andre siden er det noe fritt og utvunget over hele denne samlingen, en språklig letthet som gleder og besnærer.

Anmeldt av: Arne Hugo Stølan