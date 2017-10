Bokanmeldelse Camilla Läckberg: «Heksen»

Frykten for det ukjente brenner sterkt i Camilla Läckbergs tiende krimroman.

Boken er bygget opp på samme vis som de andre bøkene i Fjällbacka-serien, men plotmessig overgår den mye av det Läckberg har skrevet tidligere.

Patrick og hans kollegaer må befatte seg med et tretti år gammelt barnedrap for å oppklare et nytt lokalt barnedødsfall. Sakene har flere likheter, og de to kvinnene som ble dømt for drapet på 1980-tallet kommer igjen i politiets søkelys. Erica, som jobber med en bok om det gamle drapet, bistår politiet i etterforskningen. Leseren serveres også en historie fra 1600-tallets Bohuslän, hvor jakten på hekser drev venner og familie fra hverandre.

Fikk du med deg? Läckberg og hennes tolv år yngre mann tatoverte seg på bryllupsfesten i sommer

Ydmykelse, fornedring og svik mot kvinner er en rød tråd gjennom Läckbergs bøker. Kvinnene i «Heksen» må slåss mot indre og ytre fiender i sin jakt på trygghet og stabilitet. Mange av dem opplever hjerteskjærende livsomveltninger som Läckberg skildrer så leseren kjenner det i hjertet. «Heksen» har en handling det tidvis gjør vondt å ta innover seg.

Krimdronning hetset: Tok oppgjør med Instagram

Boken viser at Läckberg vil mer enn å underholde, den er hennes mest politiske. Rasisme, flyktninger, mobbing og unges deling av bilder i sosiale medier er blant de høyaktuelle temaene hun skriver engasjert og innsiktsfullt om. De tre ulike tidsplanene fungerer som tematiske speilbilder som viser hvordan fordommer og heksejakt kan forblinde og ødelegge liv og lokalsamfunn.

Om forfatteren: Siden debuten i 2003 har Camilla Läckberg solgt over 20 millioner bøker. Hun er oversatt til 37 språk og utgitt i 55 land. Flere av bøkene i Fjällbacka-serien er filmatisert. Läckberg har også skrevet barnebøker.

Også denne gangen får vi skildringer av karakterenes privatliv og gjenkjennelige hverdagssituasjoner, samt nikk til forfatterens eget liv. Realismen er noe av styrken ved Läckbergs bøker, men av og til, som når det kommer til Mellbergs handlinger, vipper hun på grensen av det troverdige. Hun er glad i tydelige frempek og det gjør for eksempel Martins opplevelser forutsigbare. Det er også flere likelydende navn her.

Husker du? Camilla Läckberg er gravid

Skildringene av Jessie og Sam er blant bokens beste deler. Litterært har Läckberg enda noe å gå på. Hun befatter seg fortsatt med klisjeer og plattheter, men språket er effektivt og det fungerer. Og innimellom glimter hun til, som i bokens prolog. For øvrig bemerkelsesverdig hvor mange av ofrene i Läckbergs bøker som blir funnet i, eller i tilknytning til, vann.

BOK: Camilla Läckberg «Heksen» Sjanger: Krimroman Antall sider: 650 sider Pris : 399 kr

Forlag: Gyldendal forlag

Med godt over 600 sider er «Heksen» den tykkeste boken i serien, men slik oppleves det ikke. Läckberg er en erfaren krimforfatter som vet hvordan man porsjonerer ut ledetråder, sidespor, spenning og vendepunkter slik at leseren drives effektivt fremover i historien.

Den siste halvdelen av boken er noe av det mest intense hun har skrevet og byr på handling som gjør det vanskelig for leseren å forbli uberørt. «Heksen» er en vellykket krimroman med både spenning og samfunnskritisk refleksjon og den tegner et mørkt tidsbilde av et Sverige som har mistet sin uskyld og slåss mot indre demoner.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei