Bokanmeldelse: Bobbie Peers: «Orbulatoragenten»

ACTIONEVENTYR: Bobbie Peers er ute med den tredje boken om verdens beste kodeknekker, William Wenton, og VGs anmelder skriver at serien er «den morsomste miksen av robotkomedie, science fiction og actioneventyr jeg har lest på år og dag». Boken passer for barn på 9 år og oppover - og egner seg også for høytlesning.