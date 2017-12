Årets beste bøker 2017

Her er VG-anmeldernes bokfavoritter fra 2017.

VGs bokanmeldere gir deg sine topp tre beste leseropplevelser fra året som snart er gått. Her finner du både krim, sterke romaner, sakprosa, poesi og barnebøker. Helt spesielt for dette bokåret, er at hele tre anmeldere har én og samme roman på topp: VG kan dermed trygt utrope Jan Kjærstads «Berge» til «The Årets bok» i 2017.

Sindre Hovdenakks topp tre:

1. Jan Kjærstad: «Berge»

Roman: Dette er ikke en roman om 22. juli, selv om alle referansene er tilstede både direkte og indirekte. Først og fremst er «Berge» en roman om alle følelsene, refleksjonene og erkjennelsene en slik katastrofe igangsetter. «Berge» er blitt en roman som er både umiddelbart spennende og intellektuelt utfordrende.

Les VGs anmeldelse her: Glimrende!

2. Asbjørn Bakke: «Erik Bye»

Biografi: Svært velskrevet, grundig og så å si uten dødpunkter. Det er en bragd, verdig sitt objekt. Bristene hører også med i bildet av denne ekstremt karismatiske mannen, på samme måte som alle de herlige anekdotene, de rørende NRK-minnene og de kunstneriske høydepunktet i et liv så fylt til randen at det av og til skvulpet over.

Les VGs anmeldelse her: En bragd

3. Carl Frode Tiller: «Begynnelser»

Roman: Det er vel få om noen norske samtidsforfattere som på samme måte er i stand til å skildre all den sårheten, svakheten og forakten mot seg selv og andre som kan ligge like under overflaten i mange mellommenneskelige relasjoner. Tiller ferdes i velkjent litterært terreng, men det gir utbytte å følge med på ferden.

Les VGs anmeldelse her: Krypende desperasjon

Tom Egelands topp tre

1. Jan Kjærstad: «Berge»



Roman: En spennende og stilistisk finstemt roman der Jan Kjærstad briljerer med tre distinkte og ulike fortellerstemmer. Medrivende som en krim, men likevel noe helt annet.

2. John le Carré: «Spionenes arv»

Thriller: Et foreløpig punktum for John le Carrés storslåtte saga om spionasje - skrevet med den sprudlende vitaliteten til en ung dikter og menneskekunnskapen til en klok skald.

Les VGs anmeldelse her: Storslått!

3. Malin Persson Giolito: «Størst av alt»

Krim: Spennende og velskrevet om umoden kjærlighet og et trekantdrama som munner ut i en grusom skolemassakre. Skremmende virkelighetsnær, gysende, medrivende – og overraskende.

Les VGs anmeldelse her: Gysende!

Arne Hugo Stølans topp tre

1. Zeshan Shakar: «Tante Ulrikkes vei»

Roman: Mesterlig oppvekstroman med politisk brodd om det Groruddalen de fleste ikke kjenner. Autentisk, sterkt og troverdig. Virtuos bruk av «kebab-norsk». Årets romandebut!

Les VGs anmeldelse her: Sterk Stovner-roman

2. Rune Christiansen: «Fanny og mysteriet i den sørgende skogen»

Roman: Sterk og vakker roman om en ung kvinnes utviklingsvei etter at foreldrene omkommer i en bilulykke. Christiansens poetiske prosa er språkkunst på høyt nivå.

Les VGs anmeldelse her: Storslagen romankunst

Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger»:

Dikt: Frodige og overraskende dikt sentrert rundt forfatterens nære forhold til kunst og kunstopplevelser. Engasjert poesi som slår til mange kanter. En av årets viktigste diktsamlinger. Vant Bragepris!

Les VGs anmeldelse: Her er det bare å kaste seg på.

Krimanmelder Elin Brend Bjørhei

Aslak Nore: «Ulvefellen»

Solid og imponerende utført spionthriller som byr på spenning, lærdom og refleksjon. Norske Henry Storm reiser til Tyskland i 1942 for å finne ut mer om et tysk våpen som kan endre krigens gang.

Les VGs anmeldelse: Solid spionthriller

Jane Harper: «Tørke»

Velskrevet, velkomponert og veldig spennende krim fra et nytt krimtalent som minner om John Hart. Atmosfærisk krim som også er litterær og tar opp flere viktige tema, som rasisme.

Les anmeldelsen her: En av årets største hype

Camilla Grebe: «Når isen brister»

Sidevendende og overraskende psykologisk thriller med gode karaktertegninger. Her står vendepunktene i kø, og leserens sympatier skifter ofte. Oppfølgeren til denne boken ble kåret til årets krim i Sverige i høst.

Barnebokanmelder Kristine Isaksens topp tre:

1. Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund: «Bukkene Bruse begynner på skolen»

Billedbok: Kjent og kjært eventyr i ny fortelling, som er helstøpt og hysterisk morsom. Trollet er ny rektor, og kopierer opp bilde av rompa si som ranselpost til alle førsteklassingene. Bukkene må ta affære.

Les VGs anmeldelse her: Stor komikk for store og små

Bakgrunn: Slik skapte de Bukkene Bruse på badeland

2. Siri Pettersen: «Bobla»

Barnebok 9+: Full av kloke følelser og tanker om å høre til. Herlig vrede og munnhoggeri av svarteste sort humor løfter boka flere hakk og gjør den underholdende å lese.

Les VGs anmeldelse her: Et must å lese før ungdomstida setter inn

Mari Kanstad Johnsen: «ABC»

Billedbok: Uhøytidelig og sjarmerende strek i ABC-bok som godt kan bli en klassiker. Høytlesningsboka engasjerer barnet i å lete etter ting på samme bokstav, og det er stadig noe nytt å oppdage. Perfekt inngang til alfabetet for lesenysgjerrige barn! Nominert til Brageprisen.

Gabriel Moros topp tre



1. Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger»

Dikt: Det skinner av Løveids brageprisvinnende dikt! Dette er en usedvanlig rik diktsamling: personlig, politisk, tenkende og lekende. Den handler om kunst, historie, om å se og lytte til verden på nye måter. Advarsel: Du blir klokere av å lese Løveid.

2. Colson Whitehead: «Den underjordiske jernbanen»

Roman: En spennende, rørende og språklig raffinert roman, som med en original vri på slavenes historie forteller noe viktig om hva det betydde og fremdeles betyr å være svart i USA. Romanen vant Pulitzerprisen tidligere i år.

3. Hermann Ungar: «De lemlestede»

Roman: De «ukjente» perlene finnes! Ungars merkverdige lille roman utkom første gang på tysk i 1923, men ble utgitt på norsk i år av det lille forlaget Teori&Praksis, og den evner stadig å begeistre og utfordre. Romanen var en av Stig Sæterbakkens absolutte favoritter og en bok du sent vil glemme, på godt og vondt.

Guri Hjeltnes topp tre

1. Jan Kjærstad: «Berge»

Roman: En overraskende og høyaktuell roman der Jan Kjærstad suverent turnerer forskjellige fortellerstemmer og skaper et drama nær thrilleren. Dette er nye temaer fra Kjærstad og en glede for hans tilhengere.

Les VGs anmeldelse her: Glimrende!

2. Olaug Nilssen: «Tung tids tale»

Roman: En usedvanlig roman, rå og poetisk, om livet med en sønn som ikke er som alle andre, men som utfordrer familien og livet på alle plan, hele tiden lojal på sønnens side. Vant årets Bragepris.

Les VGs anmeldelse her: Tar pusten fra leseren

3. Thomas Reinertsen Berg: «Verdensteater. Kartenes historie»

Sakprosa: Forfatteren setter verden som scene og tar sats gjennom verdensbildene og forestillingene. Systematisk, velskrevet, morsomt og lærerrikt om kartenes historie.

Denne boken fikk Brageprisen!