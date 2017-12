Skjematisk spenning.

Jens Henrik Jensen: «Oxen. Hengte hunder»



Interessen for nordic noir-krim synger på siste verset. Men danske Jens Henrik Jensen gir ingrediensene enda en oppvarming.

Møt Niels Oxen: høyt dekorert og traumatisert krigsveteran som lever et marginalisert og usselt liv i randsonene av det danske samfunnet. Sammen med sin trofaste følgesvenn, samojedhunden Mr. White, gjemmer han seg for alt og alle og prøver å holde de verste marerittene nede ved hjelp av hasj og whisky.

Men når han en dag bestemmer seg for å forlate storbyens slum for å finne fred i den danske skov, blir hr. Oxen uforvarende involvert i ettervirkningene av drapet på slottsherre Hans-Otto Corfitzen. Først i rollen som mistenkt, men senere skal den tidligere supersoldaten svært motvillig bli trukket inn i etterforskningsarbeidet. Det er den danske etterretningstjenesten som finner ut at de vil ha nytte av Oxens særegne kompetanse, og når etterretningstjenesten kobles inn forstår vi at det er spor i denne saken som fører langt inn i den absolutte kjernen av dansk elite. I tillegg til Corfitzen er det nemlig også andre blant samfunnets støtter som plutselig må bøte med livet på en måte som tyder på et mønster.

Jens Henrik Jensen skaper effektiv og solid spenning ut av en historie som ikke akkurat får førstepremie for litterær originalitet. Her er det ærverdige herregårder som skjuler hemmeligheter av aller mest bestialske slag, maktfulle menn som fører videre århundrer av konspirasjoner, ignorante politisjefer og høk over høk langt ut i det blå.

Heller ikke persontegningene kan sies å være sjokkerende overraskende, men man kan kanskje påstå at det er noe trygt og greit over karakterer som oppfører seg slik vi har vent oss til å regne med. Medregnet hovedpersonen selv, som selvsagt trer mer og mer i karakter utover i boken. Riktignok må han etter hvert klare seg uten sin firbente følgesvenn, bokens tittel skulle gi et tydelig hint om hvilken skjebne som venter vovsen.

For en norsk leser kan det nok oppleves som noe tvilsomt at det skal finnes en dansk «villmark» der Oxen kan gjemme seg og overleve ved hjelp av jakt og fiske. Men la nå ikke det få forstyrre alt for mye.

For bak alt kjekkaseriet og de overtydelige føringene, skjuler det seg en helt grei spenningsbok for den tradisjonsbevisste leser.

Sindre Hovdenakk