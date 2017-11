Pilotfrue åpner opp om problemene med å få barn i «Bloggerne»

I den åttende sesongen i «Bloggerne» møter vi tre nye profiler – Julianne «Pilotfrue» Nygård (27) og ektemannen Ulrik (37) og Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (27).

I over ett år har Julianne og Ulrik Nygård vært åpne om den vanskelige prosessen hvor de forsøker å få barn. Paret har forsøkt prøverørsbefruktning flere ganger, men bloggeren har opplevd to spontanaborter.

I den åttende sesongen av «Bloggerne» får seerne være med ekteparet i hele prosessen, noe de ser fram til.

– Det blir annerledes. Man kommer enda tettere på oss, stemning og forholdet. Vi deler alt, sier Julianne til VG.

Vil hjelpe andre

Ulrik forteller at selv om de har vært åpne om prosessen på bloggen, så er det en del nye detaljer som kommer fram i serien. Han forteller at det er viktig å dele opplevelsen fordi det er mange som kan kjenne seg igjen.

– Det virker som at andre har fått hjelp i at vi har delt. Det er tabu å snakke om at man har problemer med å få barn. På bakgrunn av det vi deler har de fått det lettere. Nå håper vi at enda flere kan føle det samme, sier han.

Julianne tror det blir sterkere å få kjennskap til deres i historie på TV-formatet, enn leserne får i form av tekst og bilder på bloggen.

– Jeg tror det merkes godt at det er i hodene våre hele tiden. Om det er riktig, vet jeg ikke enda, sier hun.

Paret forteller at det ikke er kun babydrømmen som får plass på skjermen, og at vi får se de i andre settinger også, blant annet gjennom Ulrik sin jobb som pilot.

– Vi får se litt av min jobb, og hvordan det er å være med meg på tur, sier han.

TV-bryllup

Tobarnsmamma Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er også en ny profil, og i den kommende sesongen av serien får seerne bli med henne på selveste bryllupsdagen.

Hun skriver på bloggen sin at hennes umiddelbare tanke var å si nei til TV-deltagelsen, og at hun fortsatt er litt usikker. Hun takket likevel ja for å vise fram alt hun driver med i hverdagen.

– Det blir både spennende og nervepirrende på en gang. Noe av det vi deler er den magiske bryllupsdagen vår og det gleder jeg meg veldig til å se, sier hun i en pressemelding.

I den nye sesongen møter seerne igjen Anna Rasmussen, Marna og Ørjan Burøe, Kristine Ullebø, Anne Brith Davidsen og Anniken Jørgensen. Espen Hilton, som var med i forrige sesong, er ikke med videre.