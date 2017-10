Atle Antonsen og Thomas Giertsen tar humor på alvor

De føler seg som et aldrende boyband, komikerne Thomas Giertsen (46) og Atle Antonsen (48). Men tviler sterkt på at de er like morsomme når de blir 70.

I noen uker fremover skal de nemlig ha «reunion» på Chateau Neuf i Oslo med Humorgalla i helgene sammen med to andre «veteraner», Are Kalvø og Robert Stoltenberg. For de selvutnevnte boyband-gutta har ikke vært ordentlig i samme show siden Lompelandslagets glansdager på slutten av 1980-tallet.

– Vi føler oss som et aldrende boyband, men dette skal bli moro, slår de to fast overfor VG.

Til tross for at det stort sett er på TV og film vi har sett har sett herrene Antonsen og Giertsen mest, er det likevel scenen og den direkte kontakten med publikum som er det det største for de to komikerne.

– Når vi står på scenen er ingen forestilling lik. Teksten er i utgangspunktet den samme, men du må hele tiden føle deg frem i forhold til kveldens publikum og da blir det viktig hvordan du vektlegger ordene, setningene, forklarer Atle Antonsen.

NÅR VI BLIR 70: – Jeg kan ikke tenke meg at jeg er bedre til dette når jeg er 70. Tviler på at jeg har energien, eller klarer å finne tidsånden som jo også er så viktig, sier Atle Antonsen som fær følge av kollega Thomas Giertsen. Foto: Terje Bringedal , VG

– Dessuten tåler folk mer når de sitter i en sal sammen med mange andre enn når de er hjemme i stua foran en TV, som er et mer passivt medium. På en scene er kommunikasjonen i mye større grad toveis og man kan ratte det til underveis, skyter Thomas Giertsen inn.

– Noe som igjen åpner for en dialog med publikum. Det er jo det som virkelig er gøy. Det nytter heller ikke skylde på publikum. Har du en dårlig dag er det bare din egen skyld, fortsetter Atle Antonsen.

Men de legger ikke skjul på at det ligger et element av prestasjonsangst der også.

– Det synes bare ikke så godt, legger Atle Antonsen til.

TV, film, scene, standup – Thomas Giertsen og Atle Antonsen er glade for det de både ser på som et større markedet og bedre muligheter for komikere. Men samtidig byr nye tider på nye utfordringer.

– Det er helt klart vanskeligere å være morsom om aktualiteter i den forstand at folk har ikke lenger se samme referanserammene. Det var enklere før. Man ser ikke på det samme, man leser ikke de samme tingene. Før så alle på NRK og etter hvert TV 2 – eller så leste man VG og Dagbladet. Men slik er det ikke lenger. Det er blitt et mye mer fragmentert offentlig ordskifte, sier Thomas Giertsen.

Nye tider og muligheter betyr også flere komikere, flere som kjemper om oppmerksomheten, billettinntektene og plass på plakaten.

– Men likevel er det et lite miljø, de fleste kjenner hverandre godt. Er det behov for det, stepper vi også inn for hverandre, sier Antonsen og Giertsen.

Ingen av dem har nådd livets middagshøyde riktig enna. Men likevel er de med fartstid fra slutten av 1980 tallet, blant veteranene i bransjen.

– Samtidig må jeg innrømme at jeg har vanskelig for å se at jeg kommer til å holde på med dette når jeg er 70 år, at jeg fortsatt står på en scene og er morsom sier Giertsen.

– Jeg kan ikke tenke meg at jeg er bedre til dette når jeg er 70. Tviler på at jeg har energien, eller klarer å finne tidsånden som jo også er så viktig. Uten at det bekymrer meg. Jeg tenker at jeg har såpass mange forskjellige plattformer å stå på innen underholdning, komedie og drama at jeg har mange muligheter til å tilpasse meg virkeligheten også i årene som kommer, fortsetter Antonsen.

– For min del tror jeg det er viktig å finne frem til noe som passer deg der du er i livet, skyter Giertsen inn.

Til tross for felles utgangspunkt fra Lompelandslaget, har de to valgt forskjellige karriereveier. For selv om han dukker opp på TV med jevne mellomrom, ikke minst suksess-serien «Helt perfekt» på TVNorge, har Thomas Giertsen ikke bare brukt mer tid bak kamera, han har også brukt mye tid med rene administrative oppgaver i produksjonsselskapet sitt «Feelgood».

– Men med en omsetning som gikk fra null til hundre millioner, skjønte jeg at jeg måtte ta et valg. Konklusjonen ble at andre kunne være en bedre daglig leder enn meg. Nå er det innhold jeg konsentrerer meg om, forklarer Thomas Giertsen.

DEN GANG DA OG NÅ: Atle Antonsen og Thomas Giertsen slik vi husker dem fra tiden med Lompelandslaget på slutten av 1980-tallet – og slik de er i dag. Foto: CF Wesenberg

– Jeg har vel bare spredt meg og er egentlig veldig fornøyd med det. Har aldri hatt et ønske om å gjøre som Thomas. I stedet har det blitt mange filmer, 12–13 stykker tenker jeg og en god del TV-serier også, forklarer Atle Antonsen.

Publikum er likevel fellesnevneren for dem begge – og hele tiden det å ikke skuffe publikum.

– Det er de som bestemmer og det må vi ta på alvor, sier Giertsen.

– Det er de som møter opp, det er de som betaler for å se oss. Det må vi aldri glemme, fortsetter Antonsen.

Ingen av dem tenker på det å være morsom som et one-man-show. Det handler ikke lenger om den eneste ene.

– Det er ikke bare TV som er teamwork på skrivesiden, det blir også mye mer av det samme når det gjelder standup. Det er det som er så morsomt, det å kunne jobbe sammen med de beste folkene, sier Giertsen.