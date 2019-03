Hvordan vil du huske Jon Skolmen

Takk for mye moro!

Monica (43), fra Oslo

23:07:15 Min beste norske komiker. Bjørn (48), fra Vest-Agder Jeg "vokste" opp med Jon Skolmen. Jeg husker så godt selskapsreise-filmene, skrivemaskinen, episoder med Harald H.S.Junior og Rolf Vesenlund og alle de gode norske klassikere som du jobbet med. Du fikk meg til å le mye fra jeg var liten. Ble aldri lei. Jeg vil savne deg. Hvil i fred Jon ... 23:06:07 Morsom fyr Kari (55), fra Akershus Takk for alle år med latter.

Kvil i fred kjære Jon 23:06:01 Min beste norske komiker. Bjørn (48), fra Vest-Agder Jeg "vokste" opp med Jon Skolmen. Jeg husker så godt selskapsreise-filmene, skrivemaskinen, episoder med Harald H.S.Junior og Rolf Vesenlund og alle de gode norske klassikere som du jobbet med. Du fikk meg til å le mye fra jeg var liten. Ble aldri lei. Jeg vil savne deg. Hvil i fred Jon ... 23:06:00 Du vil glede alle der du kommer ❤️ Kristin Jansdatter (51), fra Telemark Takk Jon Skolmen, for alle gode barne, og ungdoms minner 23:05:53 For en mann Lars erik (36), fra Oslo Første jeg så var selskapsreisen, ser på de enda av å til. Å ikke minst pølseskolen :) For en mann. Morsom. Å snill :) du blir savnet 23:05:34 H I F Fredrik Høgdahl , fra Østfold Super herlig fyr! Selv husker jeg han best ifra selskapsreisen og olsenbanden 23:03:47 Savn Arnljot Høvik Sandvik En stor komikerstjerne er gått bort. RIP Jon Skolmen 23:02:06 Telefonen Erland Flaten (54), fra Oppland husker som unge sketsjen med kontorlandskap der en eller annen tlf ringer. Grå med plystrelyd. Det ble noen desperate minutter. 23:01:15 Herlig fyr Jørn (42), fra Vestfold Jon Skolmen var først og fremst Ole Bramserud for meg. En utrolig morsom karakter som Jon Skolmen tok så utrolig bra. Takk for alle minnene Jon, hvil i fred. 22:59:56 Takk for timer med latter.. Kjetil Berglund Legende som Ole Bramserud, og alle tar vel en kopp opp mot lufteventilen på fly og spør om juice.

Eller teknologifreaken..

Quartz, digital output/input, FM, tape, tape run....



Välkommen till våran ö,

sluta tänk på regn och snö.

Sola, bada och ha kul

med Suntrip över jul!

Om du vill ha nattklubbssväng,

häng då med i Gabbes gäng.

Gå på disco, rulla hatt

med Suntrip varje natt!

Lasse sköter kroppen din,

gör så att din form e‘ fin.

Jogga, simma och må bra

med Suntrip varje da‘ 22:57:49 Rip Geir (50), fra Sogn og Fjordane Da er vel samlingen av Norges legendariske komikere fra NRK og film industrien komplett igjen oppe i himmelen? Dæsken så mye moro dei må ha det der oppe nå! 22:56:54 Jovial-humor Ole Christian (21), fra Buskerud Takk for all humoren. De gamle sketsjene i NRK-dagene, Selskapsreisen og Plastposen. Håpet på et siste gjensyn med Selskapsreisen :( 22:56:21 Sov godt, og hvil ut.Du har gledet mange!! Mette Bjerke (49), fra Oslo Blir aldri lei av å se Selskapsreise-filmene!

Den måten du tolket rollen din på:Fantastisk!

Kondolerer til familien.. 22:56:14 Sov godt, og hvil ut.Du har gledet mange!! Mette Bjerke (49), fra Oslo Blir aldri lei av å se Selskapsreise-filmene!

Den måten du tolket rollen din på:Fantastisk!

Kondolerer til familien.. 22:55:17 Jon og skrivemaskinen Mette Karin (54), fra Akershus Jeg var egentlig litt for gammel for denne Barne-TV -serien, men med Jon Skolmen var det gøy, så jeg så på likevel. Jeg husker at han en gang hodt på å banne stygt. Han holdt opp noe han hadde skrevet eller tegnet, og sa: «fy fa...eeh- søren, så fint det ble da!» 22:54:14 Hvem skal være onkel Jon nå? Eivind , fra Vestfold Takk Jon, for den sommersolen av varme og ekte tilstedeværelse du bidro til i min barndom. Skrivemaskinen vil jeg høre til det blir min tur. Jakten på plastposen får andre ta. Fly med stjernene! 22:53:04 Moromann! Lasse Jensen (51), fra Østfold Jon Skolmen var en skikkelig moromann av en komiker. Man ble i godt humør bare man så ham med sitt blide og litt klumsete vesen. Mange høydepunkter, blant annet i Selskapsreisen-filmene, men jeg flirte nok mest over karakteren han spilte i Plastposen. Den anbefales! Jon Skolmen var en skikkelig moromann av en komiker. Man ble i godt humør bare man så ham med sitt blide og litt klumsete vesen. Mange høydepunkter, blant annet i Selskapsreisen-filmene, men jeg flirte nok mest over karakteren han spilte i Plastposen. Den anbefales! Vis flere Takk Jon, for den sommersolen av varme og ekte tilstedeværelse du bidro til i min barndom. Skrivemaskinen vil jeg høre til det blir min tur. Jakten på plastposen får andre ta. Fly med stjernene! Jeg var egentlig litt for gammel for denne Barne-TV -serien, men med Jon Skolmen var det gøy, så jeg så på likevel. Jeg husker at han en gang hodt på å banne stygt. Han holdt opp noe han hadde skrevet eller tegnet, og sa: «fy fa...eeh- søren, så fint det ble da!» Blir aldri lei av å se Selskapsreise-filmene!Den måten du tolket rollen din på:Fantastisk!Kondolerer til familien.. Blir aldri lei av å se Selskapsreise-filmene!Den måten du tolket rollen din på:Fantastisk!Kondolerer til familien.. Takk for all humoren. De gamle sketsjene i NRK-dagene, Selskapsreisen og Plastposen. Håpet på et siste gjensyn med Selskapsreisen :( © 2019 Verdens Gang AS Da er vel samlingen av Norges legendariske komikere fra NRK og film industrien komplett igjen oppe i himmelen? Dæsken så mye moro dei må ha det der oppe nå! Legende som Ole Bramserud, og alle tar vel en kopp opp mot lufteventilen på fly og spør om juice.Eller teknologifreaken..Quartz, digital output/input, FM, tape, tape run....Välkommen till våran ö,sluta tänk på regn och snö.Sola, bada och ha kulmed Suntrip över jul!Om du vill ha nattklubbssväng,häng då med i Gabbes gäng.Gå på disco, rulla hattmed Suntrip varje natt!Lasse sköter kroppen din,gör så att din form e‘ fin.Jogga, simma och må bramed Suntrip varje da‘ Jon Skolmen var først og fremst Ole Bramserud for meg. En utrolig morsom karakter som Jon Skolmen tok så utrolig bra. Takk for alle minnene Jon, hvil i fred. husker som unge sketsjen med kontorlandskap der en eller annen tlf ringer. Grå med plystrelyd. Det ble noen desperate minutter. En stor komikerstjerne er gått bort. RIP Jon Skolmen Super herlig fyr! Selv husker jeg han best ifra selskapsreisen og olsenbanden Første jeg så var selskapsreisen, ser på de enda av å til. Å ikke minst pølseskolen :) For en mann. Morsom. Å snill :) du blir savnet Takk Jon Skolmen, for alle gode barne, og ungdoms minner Jeg "vokste" opp med Jon Skolmen. Jeg husker så godt selskapsreise-filmene, skrivemaskinen, episoder med Harald H.S.Junior og Rolf Vesenlund og alle de gode norske klassikere som du jobbet med. Du fikk meg til å le mye fra jeg var liten. Ble aldri lei. Jeg vil savne deg. Hvil i fred Jon ... Takk for alle år med latter.Kvil i fred kjære Jon Jeg "vokste" opp med Jon Skolmen. Jeg husker så godt selskapsreise-filmene, skrivemaskinen, episoder med Harald H.S.Junior og Rolf Vesenlund og alle de gode norske klassikere som du jobbet med. Du fikk meg til å le mye fra jeg var liten. Ble aldri lei. Jeg vil savne deg. Hvil i fred Jon ...

Du har bidratt til mye latter gjennom tidene. Vi hadde «Plastposen» på VHS, så den har jeg sikkert sett femti ganger. Like morsom hver gang. Husker også mange morsomme roller og sketsjer, humor må ha vært ditt kall. Takk for alt! Fred over ditt minne.