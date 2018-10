Marianne Marthinsen om #metoo, Aps krise, Trond Giske, økonomi og ansvar, tapet av datteren, EU og NATO - og om å være en introvert nerd

Aps Marianne Marthinsen om sin lidenskap for perspektivmeldinger og pensjonsutredninger, om da Trond Giske fikk hennes plass i Stortingets finanskomité, om Aps krise og veien videre, om frykten etter datterens død, om stoltheten over moren - og om behovet for Ap som et ansvarlig og styringsdyktig parti på venstresiden i norsk politikk. Med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Research av Anne Garvold. Produsert av Magne Antonsen.