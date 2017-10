Vifte falt ned fra tunneltaket - traff bil

Politiet sier at føreren er i sjokk etter at en tunnelvifte falt ned fra taket, og traff bilen.

Det var like før klokken 22.30 torsdag kveld at politiet meldte på Twitter at en tunnellengde hadde falt ned i Lyderhorntunnelen.

– Det vi får melding om er at en ventilasjonsvifte har falt ned og truffet en bil. Det ser ut til at føreren har kommet fra det uten fysiske skader, men hun er i sjokk, sier operasjonsleder Lars Geitle til VG.

Han sier at det fortsatt ikke er helt avklart om det var andre i bilen, men at det kun var ett kjøretøy som ble truffet. Tunnelen er nå stengt.

Bilder fra stedet viser at bilen har fått store skader. Til Bergensavisen forteller operasjonslederen at han ikke vet hvor mye viften veier.

– Men de er store og tunge. Dette kunne fått et langt verre utfall, sier Geitle.