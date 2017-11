ZANU-PF sitter i krisemøte: Skjebnedag for Mugabe i Zimbabwe

Søndag kan Robert Mugabe bli avsatt som partileder for ZANU-PF. Samtidig skal han være i forhandlingsmøter med militæret – som vil ha ham kastet som president.

Sentralstyret ZANU-PF har fra klokken 11 norsk tid sentralstyremøte og skal diskutere Mugabes skjebne. Det er ventet at de avsetter Mugabe som partileder, etter at partiets ti provinslag tidligere i uken gikk ut og ba om at presidenten måtte gå av.

Punkt fem på møteplanen, etter nasjonalsangen og bønn, er «å velge partileder».

– Det er ingen tvil om at vi møter her med et tungt hjerte, sier møteleder Obert Mpofu når han åpner møtet 11.30. Han kaller samtidig møtet «historisk» og hevder at Mugabes «kone og nære allierte har utnyttet hans skrøpelige tilstand».



Etter åpningen ble mediene bedt om å gå ut, så diskusjonen kunne fortsette bak lukkede dører.



- Enda en avgjørende dag



Mugabe nekter å gå, tross massiv motstand fra sitt eget parti og militæret. Men spørsmålet er om søndag 19.11.2017 blir dagen hvor presset ble for stort – og dagen som setter punktum for det 37 år lange styret til Afrikas eldste statsleder.

– Dette blir enda en avgjørende dag for Zimbabwes historie, melder BBC Radio fra Harares gater søndag morgen.

Søndag skal Mugabe også ha forhandlingsmøter med militære ledere om presidentstolen – som 93-åringen heller ikke vil gi slipp på. Ifølge en statlig TV-kanal skal en katolsk prest være megler.

Presset mot Mugabe øker



Presset mot Mugabe øker. Ungdomspartiet til ZANU-PF har i dag presisert at også de vil at Mugabe skal gå av – og at hans kone Grace, som vil overta makten, må gå av som leder for kvinnebevegelsen i partiet.

At titusenvis av mennesker lørdag var samlet i gatane demonstrasjoner mot statslederen, er uvanlig i et land som har vært preget av sterk statlig kontroll og undertrykkelse.

Et sentralt spørsmål er imidlertid hvordan Mugabe lovlig skal fjernes fra makten. Militæret har hevdet at dette ikke er et militærkupp, selv om de har satt Mugabe i husarrest.

Kommentar: Frigjøringshelt ble undertrykker

De ønsker at den sparkede visepresidenten Emmerson Mnangagwa skal overta makten i landet midlertidig. Ifølge BBC er en mulighet at parlamentet på tirsdag starter prosessen med å stille Mugabe for riksrett, dersom han ikke går av frivillig.

Et annet spørsmål er hva som kommer etterpå.

- Jeg er alltid skeptiske til militær-aktige kupp hvor man erstatter en upopulær leder med en annen. Og det er det som ventes her. Det er veldig lett å samles om hva vi ikke vil ha, men når vi skal samles om hva vi vil ha, kommer forskjellig interesser til syne, påpeker Sanam Naraghi Anderlini, som leder kvinnenettverksomorganisasjonen ICAN, til BBC Radio.

Dette er Mugabes kones rolle i maktspillet: