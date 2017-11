USAs Afrika-talsmann: Vil se ny æra i Zimbabwe

Uttalelsen kan tolkes som en oppfordring til president Robert Mugabe (93) om å gå av, skriver Reuters.

– Det er en overgang til en ny æra for Zimbabwe, noe vi virkelig håper på, sier Donald Yamamoto, regionansvarlig for Afrika i USAs utenriksdepartement, i et intervju med nyhetsbyrået.

Regjeringshæren i Zimbabwe grep makten tirsdag kveld og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det er snakk om et militærkupp.

Yamamoto omtaler situasjonen i landet som «veldig flytende». Han deltok torsdag på et møte med representanter fra Den afrikanske union (AU) i Washington.

Kan heve sanksjoner



Yamamoto sa også at USA vil vurderer å heve noen av sanksjonene mot Zimbabwe dersom landet begynner å vedta politiske og økonomiske reformer.

– Vår posisjon har alltid vært at dersom de jobber for konstitusjonelle, økonomiske og politiske reformer, og ivareta det politiske området og menneskerettighetene, kan vi starte en dialog om å heve sanksjoner, sa han.

USA har ikke gitt bistand til Zimbabwe på flere år, men støtter likevel grupper som ikke er tilknyttet regjeringen i landet.

Fredag vil også USAs utenriksminister Rex Tillerson tilslutte seg møtet med blant andre 37 afrikanske utenriksministre.

– Nekter å gå av



Siden maktovertakelsen tirsdag har presidenten altså sittet i husarrest, og torsdag har Mugabe vært i samtaler med militæret.

Ifølge flere nyhetsbyråer nekter han imidlertid blankt å gå av som president.

– De møttes i dag. Han nekter å gå av. Jeg tror han prøver å kjøpe seg tid, sier en kilde tett på militæret som ikke ønsker å bli navngitt, til nyhetsbyrået AFP.

Den regjeringskontrollerte avisen The Herald har trykket bilder fra møtet der Mugabe sitter i samtale med blant andre forsvarssjef Constantino Chiwenga. På bildene er ifølge avisen også sørafrikanske utsendinger og presten Fidelis Mukonori.

Fakta om Zimbabwe * Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere.



* Oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig.



* Robert Mugabe (93) ble feiret som frigjøringshelt og har ledet landet siden selvstendigheten, først som statsminister, deretter som president fra 1987.



* Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han har fått skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.



(Kilde: NTB)

Også Reuters får opplyst at Mugabe nekter å gå av. Han står fast på at han er landets eneste legitime leder, ifølge nyhetsbyrået.

«I folkets interesse»



Opposisjonsleder i Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, er blant dem som har tatt til om at Zimbabwes president gjennom 37 år må gå av. I en uttalelse, der han unnlot å kalle Mugabe president, sa Tsvangirai at det er «i folkets interesse» at 93-åringen går av umiddelbart.

Tsvangirai oppfordret til at det så raskt som mulig startes forhandlinger om en overgangsordning, og tar også til orde for store reformer i forkant av et nytt valg.

I tillegg har over 100 grupper og organisasjoner fra sivilsamfunnet også oppfordret Mugabe til å tre til side, men de ber samtidig landets militære om å respektere grunnloven.

Torsdag var militæret fortsatt synlig i gatene i hovedstaden.

Kilde: NTB/VG