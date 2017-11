Spent stemning i Zimbabwe: – Det er Mugabes fremtidige dødsbo som nå gjøres opp

Robert Mugabe har siden 1980 styrt Zimbabwe med hard hånd. Nå har krefter innad i Mugabes parti truet med å gripe inn mot landets 93 år gamle president.

Bakteppet for den spente situasjonen i landet er at Mugabe i forrige uke avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa og kastet ham ut av regjeringspartiet ZANU-PF. President Mugabe anklaget visepresidenten for å planlegge en maktovertagelse, blant annet ved hjelp av heksekunst.

Avsettelsen har ført til at visepresidentposten er åpen, og flere sider ønsker nå å fylle tomrommet.

– Det utspiller seg en kamp om posisjoner. Man begynner å se konturene av at Mugabe må gå av på grunn av alder eller at han rett og slett dør på post, sier Morten Bøås, forsker og Afrika-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

De eldre generaler har mobilisert

Han mener spenningen som nå utspiller seg i Zimbabwe helt klart er en spenning som har ligget der en stund.

AFRIKA-EKSPERT: Morten Bøås er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og jobber i hovedsak med tema knyttet til konflikt og fred i Afrika. Foto: Harald Henden , VG

– Når visepresidentstillingen er ledig gjør det at det gamle lederskapet i landet nå er bekymret for at de skal bli presset ut av den yngre generasjonen. De eldre generalene i hæren har mobilisert etter at visepresidenten ble avsatt, og selv om de ikke direkte har sagt at de støtter Mnangagwa er det mye de gjør som tyder på at de tar en stilling i denne maktkampen, sier Bøås.

Den avsatte visepresidenten har også tidligere hatt stillingen som landets forsvarsminister, og har derfor en viss støtte i hæren, opplyser Bøås.

I tillegg regnes Mnangagwa av mange som Zimbabwes rikeste mann og nyter stor støtte fra de militære, noe Mugabe rett nok også har gjort opp gjennom årene.

Presidentens kone vil ha kloa i embetet

Etter visepresidentens avsettelse skal blant annet Robert Mugabes 41 år yngre kone, Grace (52), ha fått øynene opp for den ledige posten.

Grace skal også være mye av årsaken til at Mugabe nå har vendt de eldre herrer ryggen, selv om det fortsatt, som Bøås poengterer, er ganske uvisst hvilken side presidenten selv tar i saken.

Etter giftermålet med landets mektigste mann, steg Grace raskt i gradene fra sin sekretærstilling, og blir av mange sett på som en ren opportunist – med kun ett mål for øye: Å ta over etter sin mann som Zimbabwes leder.

VIL TIL MAKTEN: 52 år gamle Grace Mugabe ses av mange som en opportunist, med mål om å en gang overta etter sin regjerende ektefelle. Foto: Philimon Bulawayo , Reuters

Veien til stillingen som landets øverste leder vil være enklere for Grace om hun sitter som visepresident, når Robert Mugabes regjeringstid ender – antagelig om ikke altfor lenge.

– Grace har støtte i deler av partiet, og særlig hos de yngre, men det er en uavklart situasjon, forklarer Bøås, og legger til at det er tvilsomt om Grace har nok støtte i resten av befolkningen til å kunne ta over etter sin mann.

Stor frykt for militærkupp

Tirsdag utløste en kolonne med stridsvogner i utkanten av Zimbabwes hovedstad Harare rykteflom og frykt for militærkupp.

Det hjalp heller ikke at landets forsvarsminister, Constantino Chiwenga, mandag uttalte at «militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon».

– Det er ingen historie med statskupp i landet, men militæret er ganske splittet. Det vi ser nå er nok et ønske om å vise styrke for å markere en posisjon, men slike situasjoner kan lett komme ut av kontroll, sier Bøås.

SPREDTE FRYKT: En kolonne med stridsvogner i utkanten av Zimbabwes hovedstad Harare utløste tirsdag rykteflom og frykt for militærkupp. Foto: Philimon Bulawayo , Reuters

Han forklarer at landet nå kan komme opp med en kompromiss-løsing, men at dette kun vil utsette maktkampen som venter i nær fremtid.

– Mugabe kan dø ganske snarlig, og uten en klar arvelinje ettersom han nå har sparket visepresidenten. Hvem som står sterkest er vanskelig å si noe om, og vi vet for lite om hvor enhetlig det militære er. Her kan det komme en rekke overraskelser, mener Bøås.

– Et konkursbo både politisk og økonomisk

Økonomien i Zimbabwes har brutt helt sammen under Mugabes styre, som på stadig mer autoritært vis har styrt landet siden 1980. Bøås forteller at det mugabiske samfunnet har enormt stor sosial frustrasjon og dårlige levevilkår, og at det har gått feil vei for landet.

– Uansett hvem som overtar så vil det nok se ut som et konkursbo både politisk og økonomisk, sier Bøås.

Også Zimbabwes naboland påvirkes nå av den spente politiske situasjonen som utspiller seg.

– Sør-Afrika holder nå pusten. Skulle det skje en sosial eksplosjon i landet kommer det til å velte mengder med flyktninger over grensene, sier Bøås.