Sør-Afrikas president: Zimbabwes president Robert Mugabe er i husarrest

Militæret i Zimbabwe har inntatt hovedstaden Harare i det som øyensynlig er et kupp for å avsette president Robert Mugabe.

Zimbabwes president Robert Mugabe er i husarrest etter at militæret tok kontrollen i landet, sier Sør-Afrikas president Joseph Zuma. Han vil også sende utsendinger til landet for å følge situasjonen. Zuma skal ha snakket med Mugabe på telefon.

Tirsdag kveld begynte det å svirre rykter om et militærkupp på trappene i landet, etter at det i utkanten av landets hovedstad Harare ble observert en kolonne med stridsvogner i gatene.

Bakgrunnen for den spente situasjonen er at landets forsvarsminister truet med å gripe inn mot Mugabe, som har styrt landet med jernhånd siden 1980.

Truslene kom etter at den 93 år gamle presidenten avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa og sparket ham fra regjeringspartiet ZANU-PF.

– Fredelig maktoverføring

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag sier Zuma at han har sendt en utsending til Zimbabwe og en til nabolandet Angola.

– Vi er veldig bekymret over situasjonen i Zimbabwe. Vi skal be om ro og beherskelse, i hovedsak rettet mot forsvarsstyrkene, sier han.

Zuma sier de håper situasjonen kommer under kontroll, slik at fred og stabilitet kan gjenopprettes

– Jeg håper militæret i Zimbabwe ikke vil gjøre mer skade, men respektere grunnloven og folket i landet, sier han

Gjennom en Twitter-konto som skal tilhøre Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF, hevder partiet de har avsatt landets president Robert Mugabe i det de omtaler som en fredelig maktoverføring.

I en serie meldinger avfeier kontoen til regjeringspartiet at det skal dreie seg om et kupp, og sier en ny æra vil begynne under «kamerat» Mnangagwa. Det er ikke kjent hvem som har kontroll over kontoen på det nåværende tidspunkt.

Militærets inngripen skyldes ifølge Twitter-meldingene at grunnloven har blitt brutt. Reuters melder også at landets finansminister Ignatius Chombo er pågrepet av militæret.

Skal ha forhandlet

Ifølge det sørafrikanske nettstedet news24.com skal Mugabe ha forhandlet frem at kona Grace skal få forlate landet, mens han selv skal tre av som landets leder.

Han er angivelig i husarrest, og skal ha planer om å holde en tale til nasjonen, hvor han vil kunngjøre sin avgang, forteller en kilde til The South African. Ifølge Sky News har Grace reist til Namibia.

Natt til onsdag senere kom det meldinger om flere eksplosjoner i landets hovestad. Militæret i landet har i en TV-sendt tale avvist at det dreier seg om en militærkupp. Den kan du se i klippet under:

Eksplosjoner og skudd

Væpnede soldater med pansrede kjøretøy blokkerer veiene inn til de viktigste regjeringskontorene, parlamentet og domstolene i sentrum av hovedstaden, sier vitner til Reuters. Det samme viser bilder som kommer inn fra en rekke internasjonale nyhetsbyråer.

I tillegg uttaler et vitne som bor i nærheten av Mugabes hjem i forstaden Borrowdale at vedkommende hørte 30-40 skudd ved 2-tiden natt til onsdag.

Det er onsdag morgen ikke kjent hvor presidenten befinner seg, men han skal ifølge militæret være trygg.

AMBISIØS: Robert Mugabes 41 år yngre kone, Grace (52), har steget raskt i gradene fra sin sekretærstilling, og blir av mange sett på som en ren opportunist – med kun ett mål for øye: Å ta over etter sin mann som Zimbabwes leder. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi , AP

Anklager mot visepresident



Nyhetsbyrået Reuters skriver at soldater har tatt seg inn i den statlige kringkasteren ZBC. De ansatte skal ha blitt bedt om å ikke bekymre seg, men ifølge ansatte Reuters har pratet med, ble noen mishandlet.

I sin TV-sendte tale natt til onsdag, som ble holdt etter at den statlige kringkasteren ble overtatt, uttalte forsvarssjef Constantino Chiwenga at militæret har bruk makt i et målrettet angrep mot «kriminelle» i kretsen rundt Mugabe som har bidratt til sosial og økonomisk nød.

FAKTA: ROBERT MUGABE * Født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Utdannet lærer, og har flere universitetsgrader. * I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. * Fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat. * Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet. * I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og fra 1987 som president. * Har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han får også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet. * Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender. * Gift for andre gang med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med. Kilde: NTB

– Så fort vi har fullført oppdraget vårt, forventer vi at situasjonen går tilbake til det normale, sier han.

Nyhetsbyrået skriver videre at det er i militærets interesse å beskrive situasjonen som alt annet enn et kupp, for å unngå stereotypien om at det i afrikanske land er militære ledere som bestemmer hvem som sitter med makten.

Mugabe har anklaget sin tidligere visepresident for å planlegge å ta over makten i landet.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa Chiwenga mandag, gjengitt av NTB.

Landet sulter: Mugabe feiret bursdag for syv millioner

UD: – Følger nøye med

Pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet sier til VG at de oppfordrer alle nordmenn i Zimbabwe til å registrere seg.

– Norske borgere i landet oppfordres til å begrense sine bevegelser og holde seg oppdatert om utviklingen. Norske myndigheter følger situasjonen nøye, og oppdaterer Regjeringens reiseinformasjon i tråd med utviklingen, sier hun.

Morten Bøås, forsker og Afrika-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), uttalte til VG tirsdag at flere ønsker å fylle tomrommet etter at visepresidentvervet ble ledig.

– Det utspiller seg en kamp om posisjoner. Man begynner å se konturene av at Mugabe må gå av på grunn av alder eller at han rett og slett dør på post, sa han til VG.

– Når visepresidentstillingen er ledig gjør det at det gamle lederskapet i landet nå er bekymret for at de skal bli presset ut av den yngre generasjonen. De eldre generalene i hæren har mobilisert etter at visepresidenten ble avsatt, og selv om de ikke direkte har sagt at de støtter Mnangagwa er det mye de gjør som tyder på at de tar en stilling i denne maktkampen, sa Bøås.