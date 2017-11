Slik kan Mugabe bli fjernet fra makten

Når nasjonalforsamlingen i Zimbabwe samles i dag, kan prosessen med å stille Robert Mugabe for riksrett komme i gang.

Regjeringspartiet ZANU-PFs sentralstyre har varslet at de i dag vil fremme et forslag om å stille president Robert Mugabe (93) for riksrett. Prosessen kan være over innen onsdag, ifølge Paul Mangwana, partiets nestleder for behandling av juridiske saker.

Samtidig har Mugabe innkalt til et møte i regjeringen som ZANU-PF. Ministrene er imidlertid bedt om å boikotte møtet og heller møte på partiets hovedkontor for å jobbe med riksrett-saken, ifølge nyhetsbyrået AP.

Presidenten holdt søndag en TV-sendt tale, der det var ventet at han ville trekke seg, noe som ikke skjedde. Sentralstyret avsatte samme dag Mugabe som partileder og ga ham frist på seg til klokken 11 norsk tid mandag gå av – ellers ville de starte en prosess med riksrettssak i parlamentet.

Bakgrunn: Derfor har militæret i Zimbabwe grepet inn mot Mugabe

Mandag meldte CNN at presidenten hadde gått med på å trekke seg, men dette ble ikke offisielt bekreftet før fristen utløp. Dermed ligger det an til riksrettssak.

Dersom det blir flertall i nasjonalforsamlingen for riksretts-tiltale, vil ZANU-PF nedsette en parlamentskomité som skal etterforske saken mot Mugabe. Når komiteen gir tilbakemelding til nasjonalforsamlingen, kan Mugabe avsettes hvis to tredeler av de folkevalgte i begge forsamlingens kamre stemmer for å fjerne ham fra makten, skriver NTB.

Mangwana opplyser at hovedanklagen mot Mugabe er at han har «latt sin kone rane til seg regjeringsmakt». Han sier også at «fordi anklagene er så tydelige», kan riksrett-prosessen fullføres innen onsdag, melder BBC.

Ifølge AP mener imidlertid flere analytikere at en riksrettsprosess kan ta flere uker, og at dersom den blir utført skikkelig, vil Mugabe få anledning til å forsvare seg.

Militæret i Zimbabwe satte sist uke Mugabe i husarrest. Det skjedde etter at presidenten 6. november avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa etter å ha anklaget ham for forsøk på maktovertagelse ved hjelp av heksekunst. En utbredt oppfatning er at visepresidenten ble avsatt for at Mugabes kone Grace Mugabe (52) kunne bli presidentens etterfølger.

71 år gamle Mnangagwa flyktet fra landet etter avsettelsen, men søndag ble han innsatt som ZANU-PFs nye leder etter at Mugabe ble avsatt. Partiet vil nå at mannen som er kjent som «Krokodillen», skal bli den nye presidenten.

I en uttalelse tirsdag sier Mnangagwa at Mugabe bør gå av umiddelbart, melder AP. Mnangagwa opplyser også at han ikke er i Zimbabwe og at han ikke vil komme tilbake til landet før han er trygg på sikkerheten rundt ham.

Militæret har opplyst at Mugabe og Mnangagwa vært i kontakt med hverandre og de vil møtes «om kort tid».

Mnangagwa har sterk støtte i militæret. Det er imidlertid ikke klart om han kan bli gjeninnsatt som visepresident og ta over som president, dersom Mugabe blir avsatt, ifølge BBC. Phelekezela Mphoko ble landets nye visepresident etter avsettelsen av 71-åringen.