Robert Mugabe går av som president i Zimbabwe

Robert Mugabe, president i Zimbabwe gjennom 37 år, har trukket seg.

Det melder flere medier tirsdag, deriblant nyhetsbyrået AP.

Jacob Mudenda, president i landets nasjonalforsamling, sier han fikk et brev tirsdag, hvor Mugabe skriver at han trekker seg som president.

«Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt», heter det i brevet som Mudenda leste opp.

Mugabe har fått kraftig kritikk for å ha overdratt for mye makt til sin 41 år yngre kone, Grace Mugabe. Flere mener også at 93-åringen er for gammel til å kunne styre landet. Afrika-forsker Elling Tjønneland tror misnøyen med Mugabe er noe som har bygget seg opp over tid.

– Hans svake side er at han er ekstremt sta. Han tenker ikke på langsiktige konsekvenser, og takler ikke kritikk. Men nå har han ikke noe maktapparat igjen - han er gammel, og isolert.

Full jubel i Harares gater:

Slipper unna riksrett

Mugabe holdt søndag direktesendt TV-sendt tale, der det var ventet han ville trekke seg, men det gjorde han ikke likevel.

– Det førte til mye sjokk og vanntro. Ingen visste hva som skjulle skje dagen etter, og det endte med at regjeringen startet prosessen med riksrett, sier Tjønneland.

Tirsdag ettermiddag norsk tid satt regjeringen i Zimbabwe i gang prosessen for å få stilt Mugabe for riksrett. Dette er første gang i landets 37 år lange historie at slike tiltak settes til livs, skriver CNN.

FULL JUBEL: Medlemmer av regjeringen feirer etter å ha mottat nyheten om Mugabes avgang. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

Kort tid etter at riksrettprosessen var startet, skal presidenten ha valgt å trekke seg. Tjønneland mener presset på Mugabe ble for stort når riksrett-prosessen var i gang.

– Det er vanskelig å se hva han kunne vinne på å hale dette ut etter det. Da ville han få en avskjed i vanære, og han ville risikert at noen kunne komme etter ham og hans familie, eller tiltale dem for korrupsjon.

Når Mugabe nå går av slipper han unna denne prosessen.

– Sånn sett løste han et problem både for seg selv, og Zimbabwe. Jeg går ut fra at det er laget en avtale på kammerset som gir ham beskyttelse.

«Krokodillen» tar over

En talsmann for regjeringspartiet ZANU-PF opplyser tirsdag at det er den avsatte visepresidenten, Emmerson «Krokodillen» Mnangagwa, som kommer til å overta som landets leder, melder AP.

Tidligere tirsdag oppfordret den den avsatte visepresidenten Mugabe til å umiddelbart fratre sin stilling, melder AP. Mnangagwa opplyser også at han ikke er i Zimbabwe og at han ikke vil komme tilbake til landet før han er trygg på sikkerheten rundt ham.

Mnangagwa tilhører regjeringspartiet, men fikk den 6. november sparken som Mugabes visepresident. Dette resulterte i at militærstyrker i forrige uke inntok Zimbabwes hovestad Harere og plasserte Mugabe i husarrest.

OVERTAR: En kilde i Zimbabwes regjeringsparti sier tirsdag at Emmerson Mnangagwa, landets avsatte visepresident, skal overta som landets leder i løpet av 48 timer. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

Tjønneland tror Emmerson vil forsøke å bremse opp den økonomiske krisen i Zimbabwe, men peker samtidig på at han tilhører det samme partiet som Mugabe.

– Han har antydet at han kan ta til orde for en form for samlingsregjering hvor de viktigste opposisjonskreftene også er representert. Det kan skape stabilitet, men det er mye usikkerhet rundt et slikt scenario sier han.

Han påpeker blant annet at det ikke er tillit mellom regjeringspartiene og de andre partiene, selv om de siste dagenes prosess med trussel om en offisiell riksrett mot Mugabe har bedret dette noe.

– Det er ikke sikkert at den politiske situasjonen blir bedre, men det kan skje. Samtidig blir den nok ikke noe verre.

Ledet landet til sult og økonomisk krise

Mugabes avgang utløste tirsdag full jubel i hovestadens gater. Zimbabwes leder i fire tiår har blitt anklaget for både korrupsjon, sin autoritære lederstil og for omfattende brudd på menneskerettighetene.

Han får også skylden for å ha skakkjørt økonomien i det tidligere nokså velstående landet.

– Han har drevet et politiske vannstyre som har ledet landet ut en økonomisk katastrofe, sier Tjønneland.

Mugabes avgang er på mange måter symbolsk. Han er den siste av de lengesittende regjeringslederne i Afrika som nå har blitt fratatt makten, påpeker Tjønneland.

– En gang var han afrikas store talsmann internasjonalt, selv om det omdømmet har falmet betraktelig.

Etter å ha deltatt i frigjøringsbevegelsen mot det hvite midretallsregimet i Zimbabwe ble han i 1980 innsatt som statsminister i det nylig frigjorte landet. I 1987 tok han over presidentposten - og der har han sittet frem til i dag.