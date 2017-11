Mugabe i krisesamtaler - nekter å gå av

Robert Mugabe (93) sitter torsdag i krisesamtaler i hovedstaden Harare om sin fremtid som Zimbabwes president, melder BBC.

Blant deltakerne på møtet er Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC), ifølge BBC og AFP.

Fakta om Zimbabwe * Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere.



* Oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig.



* Robert Mugabe (93) ble feiret som frigjøringshelt og har ledet landet siden selvstendigheten, først som statsminister, deretter som president fra 1987.



* Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han har fått skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.



(Kilde: NTB)

– De er i samtaler med president Robert Mugabe nå, sier Clayson Monyela, talsmann for sørafrikanske utenrikssaker, uten å gå i ytterligere detaljer.

Også militæret er representert på samtalene. Det skal også den katolske kirken være, melder AP.

Mugabe er satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare tirsdag kveld og natt til onsdag. Militæret avviser at det dreier seg om et kupp, selv om observatører mener situasjonen bærer alle kjennetegn på det.

Tordag var militæret fortsatt synlig i gatene i hovedstaden.

Opposisjonsleder Morgan Tsvangirai ba torsdag om at Zimbabwes president gjennom 37 år må gå av. I en uttalelse, der han unnlot å kalle Mugabe president, sa Tsvangirai at det er «i folkets interesse» at 93-åringen går av umiddelbart.

Tsvangirai oppfordret til at det så raskt som mulig startes forhandlinger om en overgangsordning, og tar også til orde for store reformer i forkant av et nytt valg.

Mugabe selv står imidlertid fast på at han er landets eneste legitime leder og nekter å gå av, får Reuters opplyst. En kilde tett på militæret opplyser også at Mugabe nekter å gå av, melder AFP torsdag ettermiddag.

Den afrikanske samarbeidsorganisasjonen AU sier at de ikke vil akseptere et kupp.

– Vi krever respekt for lovgivningen og en tilbakestilling til orden. Vi vil aldri akseptere et militærkupp, sier AUs leder Alpha Conde.