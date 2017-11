Militæret i Zimbabwe: Vi har pågrepet flere i Mugabes regjering

Zimbabwes militære ledere sier at de snakker med president Robert Mugabe om veien framover for landet, og bekrefter at flere av Mugabes allierte er pågrepet.

Det er første gang militæret kommer med en offisiell uttalelse siden hæren grep makten og plasserte Mugabe i husarrest for to dager siden.

Mugabe nekter fortsatt å gå av, ifølge BBC.

Uttalelsen fra militæret ble fredag både publisert i avisen Herald, som er et talerør for regjeringen, og på statlig fjernsyn.

– Det er gjort betydelige framskritt i vår operasjon. Vi har funnet fram til noen av de kriminelle, mens andre fortsatt er på frifot, heter det i uttalelsen fra generalene som tok makten tirsdag kveld og natt til onsdag.

Militæret lover å gi landet informasjon om resultatet av samtalene med Mugabe så raskt som mulig.

Militæret nekter å kalle maktovertakelsen for et kupp.

En kilde i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF sier at partiet vil sparke president Robert Mugabe og stille ham for riksrett dersom han nekter å gå av.

Partiet vil holdet et møte fredag for å utarbeide et forslaget om å avsette Mugabe, opplyser kilden til nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig hevdes det at Mugabes avsatte visepresident vender tilbake til landet etter at han fikk sparken av Robert Mugabe forrige uke.

75 år gamle Mnangagwa er en nær alliert av landets generaler og forsvarssjef Constantino Chiwenga. Mnangagwa regnes som Zimbabwes rikeste mann og har fått kallenavnet «krokodillen» på grunn av sin hensynsløse framferd, blant annet som sikkerhetsminister.

I forrige uke sparket Mugabe ham som visepresident og kastet ham ut av ZANU-PF, noe som tilsynelatende var årsaken til at de militære grep makten.