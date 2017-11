Kuppfrykt i Zimbabwe: Militære kjøretøy blokkerer gater

Militæret i Zimbabwe avviser at det pågår et militærkupp i landet.

Tirsdag kveld begynte det å svirre rykter om et militærkupp på trappene i Zimbabwe, etter at det i utkanten av landets hovedstad Harare ble observert en kolonne med stridsvogner i gatene.

Timer senere kom det meldinger om flere eksplosjoner. Militæret i landet har i en TV-sendt tale avvist at det dreier seg om en militærkupp.

Væpnede soldater med pansrede kjøretøy blokkerer veiene inn til de viktigste regjeringskontorene, parlamentet og domstolene i sentrum av hovedstaden, sier vitner til Reuters. Det samme viser bilder som kommer inn fra en rekke internasjonale nyhetsbyråer.

Hørte skudd

I tillegg uttaler et vitne som bor i nærheten av president Robert Mugabes hjem i forstaden Borrowdale at vedkommende hørte 30-40 skudd ved 2-tiden natt til onsdag.

Bakgrunnen for den spente situasjonen er at landets forsvarsminister truet med å gripe inn mot Mugabe, som har styrt landet med jernhånd siden 1980.

Truslene kom etter at den 93 år gamle presidenten avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa og sparket ham fra regjeringspartiet ZANU-PF.

Det er onsdag morgen ikke kjent hvor Mugabe befinner seg, men han skal ifølge militæret være trygg.

AMBISIØS: Robert Mugabes 41 år yngre kone, Grace (52), har steget raskt i gradene fra sin sekretærstilling, og blir av mange sett på som en ren opportunist – med kun ett mål for øye: Å ta over etter sin mann som Zimbabwes leder. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi , AP

Anklager mot visepresident



Nyhetsbyrået Reuters skriver at soldater har tatt seg inn i den statlige kringkasteren ZBC. De ansatte skal ha blitt bedt om å ikke bekymre seg, men ifølge ansatte Reuters har pratet med, ble noen mishandlet.

I sin tale natt til onsdag uttalte forsvarssjef Constantino Chiwenga at militæret har bruk makt i et målrettet angrep mot «kriminelle» i kretsen rundt Mugabe som har bidratt til sosial og økonomisk nød.

– Så fort vi har fullført oppdraget vårt, forventer vi at situasjonen går tilbake til det normale, sier han.

Nyhetsbyrået skriver videre at det er i militærets interesse å beskrive situasjonen som alt annet enn et kupp, for å unngå stereotypien om at det i afrikanske land er militære ledere som bestemmer hvem som sitter med makten.

Mugabe har anklaget sin tidligere visepresident for å planlegge å ta over makten i landet.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa Chiwenga mandag, gjengitt av NTB.

TV-KANAL OVERTATT: Generalmajor og stabssjef SB Moyo leste opp en kunngjøring etter at militære hadde overtatt den statlige kringkasteren ZBC tirsdag kveld. Foto: Handout , Reuters

– Kamp om posisjoner

Morten Bøås, forsker og Afrika-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), uttalte til VG tirsdag at flere ønsker å fylle tomrommet etter at visepresidentvervet ble ledig.

– Det utspiller seg en kamp om posisjoner. Man begynner å se konturene av at Mugabe må gå av på grunn av alder eller at han rett og slett dør på post, sa han til VG.

– Når visepresidentstillingen er ledig gjør det at det gamle lederskapet i landet nå er bekymret for at de skal bli presset ut av den yngre generasjonen. De eldre generalene i hæren har mobilisert etter at visepresidenten ble avsatt, og selv om de ikke direkte har sagt at de støtter Mnangagwa er det mye de gjør som tyder på at de tar en stilling i denne maktkampen, sa Bøås.