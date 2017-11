«Krokodillen» kan bli ny president i Zimbabwe

Zimbabwes avsatte visepresident Emmerson Mnangagwa er i posisjon til å overta som landets nye president.

Søndag ble 75-åringen valgt til ny leder av landets ledende politiske parti. Han har kommet seg fram ved hjelp av ferdigheter han har lært av sin tidligere mentor, president Robert Mugabe (93).

Mnangagwa var i flere tiår Mugabes håndhever, en rolle som ga ham et rykte for å være både målrettet, hensynsløs og effektiv til å utøve makt. Blant befolkningen er han mer fryktet enn populær, men han har sørget for å skaffe seg lojal støtte innenfor militæret og sikkerhetsstyrkene.

Bakgrunn: Full forvirring etter Mugabe-tale

Emmerson Mnangagwa har vært en ledende regjeringsfigur siden Zimbabwe fikk sin uavhengighet i 1980. Han ble visepresident i 2014, og kallenavnet «krokodillen» er så godt innarbeidet at tilhengerne hans blir omtalt som Team Lacoste med henvisning til klesfabrikantens krokodillemerke.

Afrika-kjenner Elling Tjønneland mener at den tidligere visepresidenten er den sterke mann i Zimbabwe nå.

– Med Emmerson Mnangagwa som Mugabes etterfølger vil vi få mer av det samme. Han nyter tillit hos det militære og deltok personlig i massedrap på 80-tallet. Hans kallenavn er ikke tilfeldig – «krokodillen». Folk i Zimbabwe er nok klar over at den nye makthaveren ikke vil bety bedring av sivile rettigheter og politisk frihet, men håper kanskje at levestandarden etter hvert kan heves noe, sa han til VG søndag kveld.

Les også: Folk i Zimbabwe vil ha mat på bordet

Robert Mugabe (93) ble søndag avsatt som partileder, men overrasket alle etter at han i sin varslede tale ikke erklærte sin avgang som president i går kveld. Han skal imidlertid ha fått frist til mandag klokken 12 med å gå av frivillig.

Her kan du se hele talen:

Utsatt Mugabe

«Krokodillen» - Emmerson Mnangagwa * Regnes som Zimbabwes rikeste mann * Visepresident fra 2012, ble av president Robert Mugabe 6. november anklaget for «illojalitet». Reiste i eksil i Sør-Afrika. * Født 15. september 1942 * Hans «krokodillegjeng» sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i den daværende Rhodesia på 1960-tallet. Han ble torturert etter å ha blitt tatt til fange av rhodesiske styrker, men slapp dødsstraff på grunn av sin unge alder – han var 21. Etter å ha sluppet fri fikk han militær trening i Kina og Egypt, og fikk deretter en sentral posisjon i kampen mot regimet. * Han har støtte i hæren, etterretningstjenesten og regjeringspartiet ZANU-PF.

Mugabe satte selv i gang hendelsene som førte til hans egen utsatte posisjon, ved å avsette en av sine visepresidenter 6. november. Mnangagwa flyktet fra landet for å unngå å bli arrestert. Samtidig gjorde han det klart at han ville vende tilbake for å lede Zimbabwe.

– La oss legge til side våre stridigheter og gjenoppbygge et nytt og velstående Zimbabwe, et land som har rom for forskjellige synspunkter, et land som respekterer andres meninger, et land som ikke isolerer seg fra resten av verden på grunn av en sta person som tror han har rett til å herske over dette landet til sin død, sa Mnangagwa i en uttalelse 8. november.

Han har ikke blitt sett offentlig siden han ble avsatt, men antas å være tilbake i Zimbabwe.

VGs Per Olav Ødegård kommenterer: Frigjøringshelten som ble undertrykker

Demonisert

I flere uker har den tidligere visepresidenten blitt rakket ned på av Mugabe og hans kone Grace, noe som har gitt ham tid til å forberede seg. Bare dager etter at han ble avskjediget, ble Mugabe og hans kone satt i husarrest av Mnangagwas tilhengere i militæret.

Mugabes mektige kone: Gucci-Grace

MAKTPAR: President Robert Mugabe og kona Grace. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

Da Mugabe nektet å trekke seg, tok tusenvis av mennesker til gatene i hovedstaden Harare lørdag. Det var ikke spontant. Tusenvis av plakater som berømmet Mnangagwa og militæret var blitt trykt på forhånd.

Å trekke seg vil være den raskeste, enkleste og minst risikable måten for Mugabe å gi fra seg makten på. Men om han velger denne utgangen, vil han bli erstattet av visepresidenten.

Militærets foretrukne kandidat er Mnangagwa, som altså er avsatt. Det er imidlertid ytterligere en visepresident – Phelekeza Mphoko. Han har vært lojal mot Grace Mugabe og kan dermed bli president, noe hæren ønsker å unngå.

Landets militære ledelse må derfor først overtale Robert Mugabe til å innsette Emmerson Mnangagwa på ny.