Hæren overtar, men Robert Mugabe kan fortsette

Hæren har tatt over kontrollen i Zimbabwe, men trolig vil landets president fortsatt hete Robert Mugabe. Det er presidentens kone, Grace Mugabe, generalene er ute etter.

Ifølge Sky News' kilder har Robert Mugabes kone Grace forlatt Zimbabwe etter at militæret tok kontroll over landet. Hun skal ha reist til Namibia.

– Det har lenge vært klart at Grace, og kretsen rundt henne har forberedt seg på å overta makten når Robert Mugabe dør. Gitt hans sterkt skrantende helse, kan det skje når som helst. Det er dramatisk det vi nå er vitne til i Zimbabwe, men det er på ingen måte overraskende, sier en norsk diplomat som har nær tilknytning til det afrikanske landet.

Et symbol



Han tror at president Mugabes posisjon som symbol og som leder for frigjøringen av landet for snart 40 år siden, er så sterk at nye makthavere vil ønske å ham med på laget enda en stund.

Robert Mugabe har de 20 siste årene vanskjøttet Zimbabwe og gjort det engang så resurssterke afrikanske landet til en stat som er sterkt preget av frykt, et statlig voldsapparat og politisk- og økonomisk korrupsjon.

En ny omdreining til det verre fant sted da den aldrende presidenten innledet et forhold til sin sekretær, Grace Marufu, som er mer enn 40 år yngre enn Robert Mugabe. Da presidentens kone, Sally, døde i 1992, gikk det fire år før han giftet seg med Grace.

Større makt



– Langsomt, men sikkert har vi sett en utvikling hvor presidentens langt yngre kone, Grace, tilranet seg mer og mer makt, og med den større og større innflytelse. Og ikke bare det, men hun har lagt seg til luksuriøse vaner som både provoserer og viser en arroganse uten sidestykke i et land hvor millioner av innbyggere sulter og lider. Hennes hyppige handleturer til verdensmetropoler og en vanvittig pengebruk står i sterk kontrast til alt Robert Mugabe en gang sto for. Sosialisten og frigjøringshelten som ble valgt til statsminister i 1980 og senere ble president, sier den norske diplomaten.

Økonomien i Zimbabwe fikk en avgjørende og dramatisk nedtur i 2000 da Robert Mugabe følte seg politiske presset og utfordret av opposisjonspartiet MDC, Movement for Democratic Change. Han svarte med å skape en ytre fiende, de hvite farmerne som produserte jordbruksvarer i en mengde og med en kvalitet som gjorde at Zimbabwe ble omtalt som Afrikas spiskammer. Jordbruket var selve pilaren i landets økonomi.

VOLDSBØLGE: For 16 år siden tillot Robert Mugabe sine støttespillere å bruke vold mot hvite farmere. Også farmere tok til våpen for å beskytte familiene og de produktive gårdene sine. Voldsbølgen endte med at farmerne rømte landet og Zimbabwes økonomi gikk ned i knestående før den ble helt ødelagt. Her bringes hvite farmere til et rettslokale i Harare. Foto: AP

Voldsbølge



Under påskudd av at hvite bønder undergravde landet politisk, og at det var på tide å la afrikansk jordområder bli gitt tilbake til Zimbabwes egen befolkning, startet president Mugabe en voldsbølge av trakasseringer og drap som førte til at de hvite farmerne som overlevde Mugabes vold, rømte landet.

Siden har den økonomisk nedadgående spiralen bare fortsatt. De engang så fruktbare jordbruksområdene ligger i dag stort sett brakk, og eies av Mugabes støttespillere som i liten grad er i stand til å produsere det landet trenger.

Nå kan oppgjørets time ha kommet. Militæret kunne ikke lenger se på at den Mugabe-dominerte maktpolitikken fortsatt. Offiserene føler sin egen posisjon og sine privilegier truet. Det korrupte dynastiet som president Mugabe, 1980-tallets frigjøringshelt har bygget rundt seg og familien, blir det nå satt en stopper for gjennom det som ser ut som en kontrollert militær overtakelse. Foreløpig uten graverende vold.

DIKTATOR: I snart 37 år har Robert Mugabe brukt hæren som sin forlengede arm, og slått ned på all politisk motstand. Nå har offiserene og de væpnede styrkene snudd seg mot presidenten og hans familie. Hæren ser ut til å ha tatt over styringen av Zimbabwe. Foto: AP

Overgangsfigur



Kvalifiserte gjetninger går nå ut på at Zimbabwe trenger Robert Mugabe som en slags overgangsfigur. Mugabe er fremdeles beundret og elsket for sin rolle, først i kampen mot kolonimakten Storbritannia, og senere mot det hvite mindretallsstyret til Ian Smith. Derfor vil trolig generalene ønske å beholde Mugabe der han har vært i snart 40 år, som landets president.

Samtidig har de satt en stopper for at Grace Mugabe kan overta som visepresident, etter at Emmerson Mnangagwa ble sparket som visepresident i forrige uke. Han fryktet for sitt liv, kom seg over grensen til Mosambik og fløy deretter i sikkerhet til Sør-Afrika.

Spørsmålet er om generalene ønsker Mnangagwa tilbake til en ledende politisk posisjon i Zimbabwe. Han har i femti år stått last og brast med Robert Mugabe. Han har vært med på alt i denne tiden, og det er ikke nødvendigvis noe pent rulleblad han kan presentere. Han har blod på hendene. Det er ikke tilfeldig at Mnangagwa går under kallenavnet «krokodillen».

Hærens mann



Men han er Hærens mann, og har i flere tiår stått på godfot med toppfolkene i de væpnede styrkene og sørger for at de økonomisk har hatt fordeler av denne gjensidige uoffisielle pakten dem mellom. Ryktene svirrer om hva som skjer med den tidligere visepresidenten. Det hevdes at han skal være kommet tilbake til Zimbabwe og skal i samtale med president Mugabe. Det er liten tvil om at Emmerson Mnangagwa er sentral spiller i det som nå foregår i Zimbabwe.

Da Norge og Zimbabwe i 1995 presenterte en avtale om et fortsatt bistandssamarbeid mellom de to landene, var det Emmerson Mnangagwa som signerte for det afrikanske landet.

ØNSKER Å OVERTA: Grace Mugabe ville ha ryddet visepresident, Emmerson Mnangagwa av veien, slik at hun selv kunne overta jobben hans. Mnangagwa ble sparket og rømte landet. Nå har har hæren tatt over kontrollen av Zimbabwe. Foto: AFP

Opposisjonspartiet har kommentert de siste døgnenes dramatikk ved å si at «Zimbabwe trenger å komme tilbake til et konstitusjonelt og stabilt demokrati».

Samarbeid

Morten Bøås, forsker og Afrika-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), tror, som flere andre, at militæret har grepet inn i frykt for at presidentens kone, Grace Mugabe (52), skal overta makten. Men militærledelsen ønsker trolig at visepresidenten skal overta makten, kanskje også i samarbeid med opposisjonen, sier han.

– Det ser ut som hæren nå er interessert i å få til samtaler om en konstitusjonell løsning. Det er ikke utenkelig at de vil forsøke å få visepresidenten, Emmerson Mnangagwa, til å overta makten. Eventuelt at han regjerer sammen med opposisjonspartiet, Movement for Democratic Change (MDC), sier Bøås.

– Mye av det som skjer videre avhenger av oppslutningen internt i hæren. Dersom kommandolinjen er klar og ledelsen har kontroll, så kan dette ende med en ganske rolig maktovertagelse. Men dersom noen i militæret motsetter seg militærledelsens plan, og heller støtter Mugabe-paret, så kan dette bli en vanskelig affære, sier han.

Forskeren mener opposisjonspartiet ikke nødvendigvis er annerledes fra regjeringspartiet, men den har tidligere gitt uttrykk for at den ønsker et mer liberalt demokrati, forklarer han, og legger til:

– Men det spørs om opposisjonen står ved sine prinsipper om den overtar makten.

Det er samtidig vanskelig å si hva kretsen rundt Grace Mugabe har å by på etter at generalene har overtatt kontrollen i Zimbabwe. Men førstedamens maktbegjær er ubestridt og hennes hang til et overdådig luksusliv det samme. Nylig anskaffet hun to nye Rolls Royce`er, tillegg til de fem andre lukusbilene hun fraktes rundt i. I øyeblikket har hun ikke bruk for noen av dem.