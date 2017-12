Får villa, tre biler og en stab på 20 personer: Slik er Mugabes sluttavtale

Zimbabwes mangeårige diktator Robert Mugabes «pensjonsvilkår» er ikke som andres.

Robert Mugabe, som har styrt Zimbabwe med jernhånd siden frigjøringen fra Storbritannia i 1980, ble i slutten av november tvunget til å gå av som president.

Nyhetsbyrået AFP gjengir torsdag hvordan livet til Mugabe vil bli etter at 93-åringen går inn i pensjonisttilværelsen.

Mugabes pensjonspakke innebærer blant annet en gruppe biler, eiendom og private flyreiser.

Tre biler og eiendom

Det var landets visepresident Emmerson Mnangagwa som tok over som president etter at Mugabe gikk av. Militæret har nektet å kalle maktovertagelsen for et kupp, men den militære inngripenen førte til at Mugabe gikk av. Senere trakk han seg formelt.

Mugabes pensjonspakke skal inneholde tre biler: En Mercedes-Benz S500 eller en tilsvarende bil, en stasjonsvogn og en pickup. Myndighetene skal betale for drivstoff.

Eiendommen eks-presidenten får, ligger i hovedstaden Harare. Mugabe får i tillegg en stab på 20 personer, som inkluderer seks sikkerhetsvakter.

93-åringen og kona hans, Grace Mugabe, får i tillegg diplomatpass. De skal reise med førsteklasse på fly- og togturer i landet, og kan få fire reiser årlig med privatfly utenlands.

Ukjent etterlønn

Lønnen Mugabe vil få utbetalt som pensjonist er foreløpig ikke kjent, men AFP skriver at i henhold til landets grunnlov, skal presidentens etterlønn være på linje med lønnen til den sittende presidenten.

Ifølge lokale medier skal Mugabe ha mottatt en pensjonsbonus på 10 millioner dollar for å ha gått med på å trekke seg.

Mugabe blir sett på som brutal diktator som ikke skygget unna menneskerettighetsbrudd og valgfusk.