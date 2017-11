Ekspert: Derfor har militæret i Zimbabwe grepet inn mot Robert Mugabe (93)

Militærets inngripen i Zimbabwe viser hvem som har det siste ordet i landets politikk, sier professor Henning Melber til VG.

Soldater og pansrede kjøretøy var onsdag morgen utplassert ved blant annet nasjonalforsamlingen, kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF og TV-huset i hovedstaden Harare. I løpet av natten ble det meldt om både skyting og eksplosjoner.

Zimbabwes president Robert Mugabe (93) er i militærets varetekt og tilsynelatende satt ut av spill. Militæret avviser kupp, men innrømmer at de har tatt kontroll. Det er i militærets interesse å beskrive situasjonen som alt annet enn et kupp, for å unngå stereotypien om at det i afrikanske land er militære ledere som bestemmer hvem som sitter med makten.

Det er foreløpig ikke klart hvor Mugabe og familien hans befinner seg.

Maktkamp fikk ny dimensjon

– Jeg tror militæret har grepet inn for å sikre at arvefølgen etter Mugabe er etter deres interesser, sier seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, Henning Melber, til VG på telefon fra Cape Town i Sør-Afrika, hvor han er gjesteprofessor.

Melber har forsket på den politiske dynamikken i det sørlige Afrika i flere tiår, og har nasjonale frihetsbevegelser som spesialområde. Selv kommer han opprinnelig fra Namibia.

– Det har pågått en maktkamp i Zimbabwe i årevis, men denne fikk en ny dimensjon i forrige uke da visepresident Emmerson Mnangagwa fikk sparken av Mugabe, og deretter dro i eksil sammen med sin familie til Kina, forklarer Melber.

Svekket stilling

Den tidligere visepresidenten har sterk støtte i militæret, og avsettelsen har tilsynelatende provosert landets forsvarssjef Constantino Chiwenga, som mandag varslet at militæret «ikke vil nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon».

Mugabe har hatt makten i Zimbabwe siden landet ble uavhengig fra kolonimakten Storbritannia i 1980. Militæret har i alle år vært hans viktigste støttespiller, men nå ser hans stilling ut til å være sterkt svekket.

– Militærets inngripen handler ikke om at generalene ønsker å skifte ut partiet som sitter med makten – ZANU-PF – men at de vil bestemme hvem som skal etterfølge Mugabe. I dette henseende er Grace Mugabe et uakseptabelt alternativ for de militære lederne, som er gamle frigjøringshelter fra Mugabes generasjon, forklarer Melber.

UVANLIG SYN: Pansrede militærkjøretøyer og væpnede soldater er utplassert på en rekke strategiske steder i Zimbabwes hovedstad Harare onsdag. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

Uakseptabel etterfølger

Grace Mugabe (52) er 41 år yngre enn sin mann, og blir av mange i den eldre generasjon sett på som en ren opportunist med kun ett mål for øye: Å ta over etter sin mann som Zimbabwes leder.

– For det første er hun uakseptabel fordi hun er mye yngre. Hun er ikke fra den første generasjonen med frigjøringshelter, og hennes allierte tilhører den nye generasjonen politikere i Zimbabwe. Hun ville derfor introdusert nye elementer i spissen for Zimbabwes politikk. Dessuten er hun født og oppvokst i Sør-Afrika, så for de nasjonalistisk orienterte i den eldre generasjon er dette også uakseptabelt. For det tredje er hun kvinne. For mange av de gamle mennene i den patriarkalske kulturen i Zimbabwe ville også dette vært uakseptabelt, sier professor Melber.

– De militære lederne har alltid vært en del av landets styre, selv om de ikke har vært så synlige. De ønsker til syvende og sist noen som vil ivareta deres interesser til å overta etter Mugabe, understreker Melber, som følger situasjonen i Zimbabwe fra nabolandet Sør-Afrika.

AMBISIØS: Robert Mugabes 41 år yngre kone, Grace (52), har steget raskt i gradene fra sin sekretærstilling, og blir av mange sett på som en ren opportunist – med kun ett mål for øye: Å ta over etter sin mann som Zimbabwes leder. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi , AP

Avsatt visepresident tilbake?

Ifølge rykter skal den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa på «mirakuløst vis» ha kommet tilbake til Zimbabwe, og skal onsdag sitte i samtaler med Mugabe, forteller professoren.

– Det store spørsmålet nå er om militæret lar Mugabe fortsette som landets leder, eller om han offisielt pensjonerer seg og at Emmerson Mnangagwa i stedet. Selv tror jeg det første vil skje. I en TV-tale i går kveld sa militæret at Mugabe er trygg, og at de kun er ute etter å renske ut såkalte «kriminelle elementer». Ifølge ryktene i sørafrikanske medier har Grace Mugabe fått fritt leide til å forlate landet, sier Melber.

KONTROLL: Væpnede soldater med pansrede kjøretøyer blokkerer veiene til de viktigste regjeringskontorene, parlamentet og domstolene i sentrum av Zimbabwes hovedstad Harare Foto: , REUTERS

Må gi fra seg makten

Han tror at uansett hva som skjer videre, vil det ikke utgjøre noen forskjell for Robert Mugabe.

– Mugabe må gi fra seg makten nå. Militærets inngripen viser hvem som virkelig bestemmer i Zimbabwe – slik det har vært de siste 20 årene.

Han mener det er vanskelig å vurdere hvorvidt Mugabe fremdeles er ved sine fulle fem.

– Noen ganger kan han virke helt ko-ko, mens andre ganger kommer han med skarpe, velformulerte analyser. Man skal aldri undervurdere disse gamle mennene. Jeg syns også det er vanskelig å si om Mugabe selv ser på Grace som en adekvat etterfølger, for det strider mot den gammeldagse, mannsdominerte kulturen han selv er en del av. Han har nok hatt sine tanker, og det kan også være en grunn til at militæret har kunnet ta seg råd til å gripe inn. Det er ikke sikkert Mugabe selv har vært så motvillig til deres inngripen, sier seniorforskeren.

UD: – Følger nøye med

Pressetalsperson Astrid Sehl i Utenriksdepartementet sier til VG at de oppfordrer alle nordmenn i Zimbabwe til å registrere seg.

– Norske borgere i landet oppfordres til å begrense sine bevegelser og holde seg oppdatert om utviklingen. Norske myndigheter følger situasjonen nøye, og oppdaterer Regjeringens reiseinformasjon i tråd med utviklingen, sier hun.