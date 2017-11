Dette betyr Mugabes avgang for zimbabwerne

Folket jubler over at Mugabe nå går av etter 37 år som president i Zimbabwe. For dem var tirsdag en historisk viktig dag, selv om fremtiden er svært usikker.

Zimbabwes 93 år gamle president Robert Mugabe trakk seg fra stillingen sin tirsdag, etter å ha sittet som president i 37 år. Med det blir han Zimbabwes første ekspresident.

Før han gikk av, var Mugabe den siste såkalte «nasjonsfaderen» som fortsatt satt ved makten i et afrikansk land: Han ble president etter å ha kjempet for Zimbabwes frigjøring fra kolonimaktene. Ved hans avgang var han også verdens eldste president.

Afrika-forsker Elling Tjønneland mener den gamle presidenten ikke hadde noe maktapparat igjen rundt seg da han til slutt gikk av tirsdag.

– Dette burde selvfølgelig ha skjedd for lenge siden, sier han til VG.

Han sier den korrupte presidenten har tviholdt på makten i alt for lang tid. Den sørafrikanske biskopen og nobelprisvinneren Desmond Tutu har tidligere beskrevet ham som «en karikatur av den erketypiske afrikanske diktatoren».

– Han har drevet et politiske vannstyre som har ledet landet ut en økonomisk katastrofe.

Zimbabwere danser i gatene

Motstanden mot den afrikanske lederen har økt i lang tid. På sosiale medier deles det nå bilder av lykkelige zimbabwere som kaster bilder av Mugabe ut av kontorene sine, som de skriver at de har vært tvunget til å ha på veggen.

Folk feirer i gatene i Zimbabwe, og i flere andre afrikanske land. Særlig i Sør-Afrika og hovedstaden Johannesburg bort det mange zimbabwere som har reist fra den økonomiske krisen i Zimbabwe som har blitt stadig dypere.

FULL JUBEL: Zimbabwere feirer Mugabes avgang, og at Zimbabwe nå har sin første ekspresident. Foto: Ben Curtis , AP

Professor og tidligere forskningsdirektør Henning Melber snakker med VG på telefon fra Cape Town i Sør-Afrika, der han er gjesteprofessor.

– Jeg gikk gjennom byen tidligere i kveld, og da så jeg en håndfull studenter som jublet, danset i gatene og veivet med flagg. Jeg tror du finner disse scenene overalt nå, sier han.

Mange zimbabwere har skrevet meldinger på sosiale medier om at de kanskje kan dra hjem nå. Melber mener ikke dette er noe som vil skje med det første.

– Det er lettere sagt enn gjort. Millioner av dem har dratt fra Zimbabwe. Arbeidsledigheten er skyhøy, og Zimbabwes økonomi er helt avhengig av folk som sender penger hjem. Jeg tror de fleste egentlig er klare over det.

Mener fremtiden kan bringe en ny Mugabe

Mannen som skal ta over styringen etter Mugabe, er Emmerson «Krokodillen» Mnangagwa. Han tilhører også regjeringspartiet, og har tidligere vært Mugabes visepresident.

Melber er svært skeptisk til om Mnangagwa kan skape en bedre situasjon i Zimbabwe, selv om han tror at han kan forbedre økonomien noe.

– Han er en ny Mugabe. Han har vært involvert i massedrapene på 1980-tallet, og står nær militæret som de siste tyve årene har vært de som har dratt i alle strengene i Zimbabwe.

Likevel jubler folket over at løpet er kjørt for Mugabe. Melber trekker frem en melding han forteller at han leste fra en zimbabwer på Twitter:

– Jeg leste at det er som å være i et fengsel og bli transportert til et annet fengsel. Men i fangetransporten nyter vi lukten og smaken av frihet. Folk i Zimbabwe er ikke dumme, de forstår at dette ikke er slutten på historien, sier han.

REGJERINGSPARTIET: Zimbabwere i Sør-Afrika brenner T-skjorter med regjeringspartiets partilogo. Selv om Mugabe er borte nå, er det en av hans partikolleger som tar over. Foto: Wikus De Wet , AFP

Erling Tjønneland advarer også mot å ha for høye forhåpninger til Mnangagwa, og påpeker at han tross alt kommer fra det samme partiet.

– Det er ikke sikkert at den politiske situasjonen blir bedre, men det kan skje. Samtidig blir den nok ikke noe verre.

– En historisk dag

Likevel fastholder Melber at tirsdag var en historisk dag. Det mener han både fordi Mugabe inntil tirsdag var den siste «nasjonsfaderen» som har sittet med makten i et afrikansk land, og fordi Mugabe ikke fikk sitte med makten i landet ut livet.

– For bare en uke siden nominerte regjeringspartiet Mugabe til å bli presidentkandidat igjen, men dette viser at selv en diktator som Mugabe kan overspille sin hånd. Det finnes en grense for hva han kan komme unna med.

FØRSTE EKSPRESIDENT: Robert Mugabe har sittet med makten helt siden Zimbabwe ble frigjort fra kolonimaktene. Foto: Alexander Joe , AFP

Melber trekker også fram at det ikke var noe støtte igjen til Mugabe blant folket i Zimbabwe.

– Intervensjonen som fikk ham til å trekke seg, var helt og holdent støttet av folket. Det er absolutt ingen igjen som var lojale mot ham, og ingen som ville risikert sitt liv for å beholde den personen som har styrt Zimbabwe siden landet ble uavhengig.

Nettopp dette er noe mange zimbabwere selv trekker fram på sosiale medier: At Mugabe har blitt presset til å gå av, uten at det oppsto voldelig konflikt.

Samtidig er det ikke så enkelt, mener Melber, som sier at det var etter press fra militæret som styrer mesteparten av Zimbabwes politikk at Mugabe trakk seg. Dermed karakteriseres det av mange som et ikke-voldelig militærkupp.

– Det var uakseptabelt for dem at han prøvde å gi makt til Grace Mugabe.

Dette ønsker ikke zimbabwerne å tenke på nå, tror han, når de nyter sin første smak på frihet fra Mugabes 37 år lange styre.

– De vil bli kvitt denne mannen. Selv om det store spørsmålet har vært om dette er et kupp eller ikke, var det ingen vold. Samtidig ser vi at valg-relatert vold tar liv hver dag i Kenya, uten at det får ikke like mye oppmerksomhet. Hvis zimbabwerne klarer å bli kvitt sin diktator på denne måten, bør de applauderes.