CNN: Mugabe går med på å trekke seg

Zimbabwes mangeårige president Robert Mugabe går med på å trekke seg, opplyser en kilde med kjennskap til forhandlingene til CNN.

Ifølge kilden har Mugabe skrevet et brev der han ber om å bli avløst som president, og dette skal nå overleveres presidenten i landets nasjonalforsamling.

Zimbabwes generaler, som grep makten og satte Mugabe i husarrest i forrige uke, har ifølge CNNs kilde gått med på de fleste vilkårene den 93 år gamle presidenten har stilt.

Vilkårene inkluderer blant annet full immunitet for seg selv og kona Grace og at paret får beholde de private eiendommene sine.

Varslet ikke avgang søndag



Zimbabwes president Robert Mugabe (93) holdt sin varslede tale søndag kveld uten å erklære sin avgang.

Etter talen fikk han applaus fra militærledelsen, og ledelsen som hadde forhandlet med ham om situasjonen.

Men i stedet for å gå av, holdt Mugabe en lang og omstendelig nyttårstale-lignende opplesning på 20 minutter, hvor han ba folk i landet se framover, legge skuldrene til, lære seg å tilgi, og dessuten: Han sa at han ville være president for partiets kongress i desember - et parti som nettopp søndag avsatte ham som leder.

Ifølge BBC skal militærledelsen ha gitt ham frist til mandag klokken 12 med å erklære å gå av frivillig.

Mange i Zimbabwe har de siste ukene reagert med sinne og forbauselse over at president Mugabe har nektet å gå av. Krigsveteraner har bedt folk gå ut og demonstrere.

Etter Mugabes overraskende TV-tale søndag kveld, oppfordret foreningen for krigsveteraner folk om å gå ut i gatene og protestere og vise sin misnøye med Mugabe.

Det var krigsveteranforeningen som organiserte lørdagens massedemonstrasjon i Harare der titusenvis av zimbabwere feiret det de trodde skulle bli slutten på Mugabes æra.

Afrikakjenner Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt i Bergen sa til VG søndag at Mugabe har fått formelt frist fra sentralstyret på å gå av innen idag klokken 12. Hvis ikke ville man starte en prosess med riksrettssak i Parlamentet.

– Parlamentet møtes igjen på tirsdag. Da kan den prosessen starte nokså umiddelbart.

Dette vil forlenge usikkerheten, og han kan uthale ting, men han kan ikke stoppe prosessen som skjer nå. Hvis han har holdt en tale uten at han sier at han går av, vil det politiske dramaet fortsette. Da vil neste skritt være riksrett, sa Tjønneland.