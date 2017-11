Blir Zimbabwes president fredag: Like fryktet som Mugabe

Jubelen over endelig å ha blitt kvitt Robert Mugabe kan fort komme til å forstumme i Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa har hatt Mugabe som læremester.

Ryktet som slu og brutal har gjennom 40 år vært klistret til Emmerson Mnangagwa. 75-åringen er av mange regnet som like utspekulert som sin politiske- og taktiske mentor Robert Mugabe.

Det helt avgjørende spørsmålet nå er hvorvidt landets nye leder, som tas i ed fredag, vil vise en ny side av seg selv.

Massakrer i Matabeleland



Mugabe viste sitt sanne ansikt noen år etter at frigjøringsbevegelsen hadde tatt over Ian Smiths Sør-Rhodesia, og omdøpt landet til Zimbabwe i 1980. Da tok Mugabe og Mnangagwa det store oppgjøret med sine interne fiender. I særdeleshet gikk det ut over ndbele-stammen og deres politiske ledere i Matabeleland, sør i Zimbabwe.

Å holde på makten gikk foran alt og de opprørske ndbele-stammene, med sin politiske leder, Joshua Nkomo, og partiet Zapu, utfordret Robert Mugabe. Zapu og Nkomo sto i veien for at Mugabe kunne styre landet som han ville. I en ettparti-stat.

Nkomo og Mugabe regnes begge for å være de to store geriljalederne og frigjøringsheltene i det som gikk fra å være Sør-Rhodesia til å bli Zimbabwe. Noen ganger jobbet Nkomo og Mugabe sammen, men de endte til slutt som bitre fiender.

Mugabe og hans våpendrager Mnangagwa planla og gjennomførte massakrer mot ndebelene. Det eksakte antallet drepte er ikke fastslått, men det hevdes å være mellom 10- og 20 000 mennesker som ble meid ned av Mugabes soldater.

JUBEL: Zimbabwere tok til gatene i hovedstaden Harare i jubel, da det tirsdag ble endelig klart at Robert Mugabe ikke lenger styrer landet. Men mange undrer seg på om det betyr demokratiske reformer eller bare med av det gamle. Det reises tvil om at regjeringspartiet, Zanu-PF og den nye lederen Emmerson Mnangagwa vil handle i folkets interesse. Foto: AFP

Hemmelig brigade



I hemmelighet hadde de Mugabe og Mnangagwa bygd opp en elitestyrke på 3500 soldater, Femte Brigade, opplært i Nord-Korea og klar til å lystre statsminister Mugabe og hans sikkerhetssjef Mnagagwas ordrer til en hver tid. De gikk fram med en brutalitet som skremte og vakte avsky. Mnangagwa har alltid benektet å være involvert i Matabeleland-massakrene.

Den populære marxisten Robert Mugabe mistet en del av vestlige støttespillere da meldingene om massakrene i Matabeleland begynte å bli kjent, men den politiske venstresiden i Europa, også i Norge, nektet stort sett å ta dette inn over seg. Kamerat Bob var en frigjøringshelt.

To skritt bak Robert Mugabe gikk alltid Emmerson Mnangagwa. Etter 37 års samarbeid er sjefen sparket og mannen som går under navnet «krokodillen» skal nå styre landet, mens den militære ledelsen vaktsomt holder seg i bakgrunnen. At flere av hærsjefene også er medlemmer i regjeringspartiet, Zanu-PF, gir ikke sivile politikere noe stort rom å manøvrere i.

Opposisjonsleder Morgan Tsangirai sier til Financial Times at det nå er opp til Mnangagwa om han vil fortsette der Mugabe slapp, eller om han ønsker å ta Zimabwe i en ny retning.

Overgangsregjering



– Jeg er villig til å sitte i en ekte overgangsregjering dersom Mnangagwa mener det siste. Dette var ikke et folkelig opprør. Det er en intern Zanu-PF konflikt eller et sammenbrudd. Det pågår en fraksjonskrig i regjeringspartiet om arverekkefølgen, sier Tsangirai.

Det går rykter om at Emmerson Mnangagwa umiddelbart etter at han ble sparket som visepresident, har hatt hemmelig kontakt med Morgan Tsvangirai og andre opposisjonsledere. Tsangirai vil ikke kommentere påstandene om at det allerede skal ha vært kontakt med den nye lederen for Zanu-PF og den de facto politiske lederen i Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa.

Tendai Biti var finansminister da Zimbabwe hadde en nasjonal samlingsregjering fra 2009 til 2013, og hvor Morgan Tsvangirai satt som statsminister.

Fritt og uavhengig valg



– Nå trenger vi et politisk veikart som er basert på en overgangsmyndighet, og der det blir gitt forsikringer om at det neste valget bli fritt, uavhengig og troverdig, og som blir akseptert av alle zimbabwere, sier Biti til Financial Times` korrespondent, David Pilling.

Valget i Zimbabwe er planlagt å finne sted i august neste år.

En av Norges best orienterte kjennere av det sørlige Afrika, Helge Rønning, sier til VG på en dårlig telefonlinje fra Zimbabwes naboland Mosambik, at dette er et tradisjonelt militærkupp som har funnet sted, og intet annet.

– For å si det forsiktig så er Emmerson Mnangagwa ingen stor demokrat. Jeg er desverre ingen optimist på Zimbabwes vegne. Mye tyder på at det blir mer av det samme. Fra en krokodille til en annen, sier Rønning og sikter til at Mugabes klansnavn er Gushungo, som betyr krokodille. Og Mnangagwas kallenavn er Ngwenya som også betyr krokodille.