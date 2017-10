Washington Post: Trump planlegger første steg for å skrote Iran-avtalen

President Donald Trump planlegger å ta første formelle skritt for å trekke USA fra atomavtalen med Iran.

Ifølge Washington Post vil Trump holde en tale der han kunngjør at avtalen ikke er i USAs interesse, og med dette vil saken overføres til Kongressen.

Den amerikanske presidenten vil trolig holde en tale 12. oktober der han skal legge frem forslag til hvilke strategi USA skal ha overfor Iran fremover.

Trump har tidligere truet med å skrote avtalen som trådte i kraft i januar 2016. Avtalen ble til etter at Iran i 2015 gikk med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

Avisen har snakket med fire kilder som er kjent med Trumps planer. De hevder at presidenten vil anbefale Kongressen å gjenoppta sanksjonene mot Iran, noe som i så fall vil bryte med avtalen.

– Administrasjonen ser frem til å dele flere detaljer om vår Iran-strategi, sier talsperson for det Det hvite hus, Michael A. Anton.

Kongressen vil bruke 60 dager på å gjennomgå og vurdere strategien som Trump trolig vil presentere i neste uke.

Tirsdag sa den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, under en høring at atomavtalen er i nasjonens interesse.

Samtidig er det ikke lenge siden presidenten uttrykte sin skepsis til atomavtalen.

– For å være ærlig, så er avtalen en skam for USA, og dere har nok ikke hørt siste ord, sa Trump i sin første tale som president i FNs hovedforsamling i New York i forrige måned.

Atomavtalen mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland på den andre siden, ble undertegnet i 2015.

Avtalen innebærer internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves.