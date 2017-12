Putin vil fortsette som Russlands president

Vladimir Putin vil ta fatt på en fjerde periode som president i Russland.

Landet holder presidentvalg i mars neste år, og Putin tar da sikte på gjenvalg. Det kunngjorde han under et møte med ansatte i den russiske bilprodusenten GAZ i byen Nizjnij Novgorod onsdag, melder nyhetsbyrået AP.

Under et arrangement med frivillige i Moskva tidligere på dagen ble presidenten spurt av en vert om hvorvidt han ville stille til gjenvalg. Presidenten henvendte seg til publikum og spurte om de støttet et gjenvalg. Spørsmålet ble besvart med ja-rop og applaus, skriver Reuters.

– Jeg forstår at denne beslutningen må tas i nær framtid, og det vil den bli. Og når jeg treffer beslutningen, vil jeg selvfølgelig ta i betraktning vår samtale i dag og deres respons, sa Putin.

Timer senere kom altså kunngjøringen.

Målinger viser at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av befolkningen, og 65-åringen er derfor ventet å vinne valget.

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har tidligere kunngjort at også han vil stille som presidentkandidat. Den russiske valgkommisjonen har imidlertid bestemt at han ikke får stille fordi han er domfelt for korrupsjon, en dom Navalnyj selv mener er politisk motivert, skriver NTB.

Putin ble president for en fireårsperiode første gang i 2000. I 2004 ble gjenvalgt, før han ble statsminister i 2008. I 2012 ble han på ny valgt til president, og denne gang i en seksårsperiode. Dersom han vinner valget neste år, kan han bli sittende til 2024.