Berlusconi ga Putin sengesett i bursdagsgave

På sin 65-års fødselsdag fikk Vladimir Putin en spesialdesignet gave fra Silvio Berlusconi: et sengesett i sateng med bilde av dem begge to.

Forrige helg, nærmere bestemt lørdag 7. oktober, ble Russlands president Vladimir Putin 65 år gammel.

For to år siden fikk Putin oppmerksomhet da han spilte ishockey på bursdagen, men i år har en helt spesiell gave stjålet showet.



Italias tidligere statsminister og milliardær Silvio Berlusconi ga nemlig Putin et spesialdesignet sengesett i gave.

– Berlusconi elsker kvaliteten på våre produkter, men selve gaven var min idé, sier den italienske designeren bak sengesettet og skaperen bak firmaet Lenzuolissimi, Michele Cascavilla, til VG.

– Det er likevel første gang vi har laget en gave til en så kjent verdensleder, sier hun.

I tillegg fikk Putin en valp av Turkmenistans president, ifølge Daily Mail.

Berlusconi og Putin møttes for første gang på et G8-møte i Georgia i 2001. Siden den gang har de besøkt hverandre flere ganger, både på jobb og privat.

– Italiensk design, egyptisk bomull

Et fullskala bilde av de to politikerne pryder sengesettet. På bildet utveksler de et varmt håndtrykk, ikledd svarte dresser, foran italienske og russiske monumenter.

De ansatte i Lenzuolissimi viste stolt frem gaven til Putin på Instagram:

– En gruppe mennesker som deler et felles mål kan oppnå det umulige, skriver produsenten i en post på Instagram hvor de ansatte poserer foran sengesettet.

– Sateng-sengesettet er laget i Italia av Egyptisk bomull, og bildet er trykket digitalt, forklarer designer Cascavilla for VG.

– Men det er ikke til salgs, enn så lenge, legger hun til.

Berlusconi fikk kontroversiell seng av Putin

Putin skal tidligere ha gitt Berlusconi en seng i bursdagsgave. Den ble kontroversiell i 2009 da prostituerte Patrizia D'Addario skrev en bok hvor hun hevdet at hun hadde hatt sex med Berlusconi i den.

Det er derimot uklart om Putin likte sengesettet han har fått i retur.



– Jeg vet ingenting om presidentens reaksjon på sengesettet fra Berlusconi, sier en talsperson for Kreml, Dmitry Peskov, til det russiske nyhetsbyrået Tass.