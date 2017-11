Sverige knuser Norge på «godhetskåring»

Sverige havner langt foran oss på kåring av land som bidrar mest i verden.

Sverige har blitt rangert som den nasjonen som gir det største bidraget til menneskeheten, ifølge «The Good Country Index». Sverige slår dermed 162 land, inkludert Norge som havner på 13. plass. Vi må også se oss forbigått av Danmark, som havner på plass nummer to.

Les også: Sverige på førsteplass i ny innvandrings-rapport

– Sverige må være lei av å komme topp i alle j*****a landindekser, men det er er bare et faktum, sier professor Simon Anholt til nettstedet The Local. Anholt jobber ved University of East Anglia i Storbritannia og har utarbeidet indeksen. Den rangerer landene innenfor fem kategorier, blant annet kultur, vitenskap og teknologi og fred og sikkerhet.

Dataene kommer fra kilder som FN og Verdensbanken. Anholdt beskriver målet med rangeringen som å finne måter å oppmuntre land til å samarbeide mer og konkurrere litt mindre.

Les også: #metoo-kampanjen skaper sjokkbølger i Sverige

Söta bror er best av alle på både «utsikter og likhet», samt «helse og velvære». Nabolandet regnes dermed som det som bidrar mest til å løse pandemier og internasjonale helsekatastrofer.

Anhalt beskriver det som «fantastisk» å bli rangert som nummer én innenfor to kategorier:

– Sverige er i litt av en elite når det gjelder å tenke på resten av verden, sier han.

Norges beste plassering kommer innenfor kategorien planet og klima, der vi blir ranket som nest best etter nok et nordisk land: Island.