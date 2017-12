Forskere har funnet skjelett fra «monster-pingvin»

«Monster-pingvinen» er på størrelse med et voksent menneske og skal ha levd på jorden for rundt 60 millioner år siden.

Forskerne kom over fossilet av den forhistoriske skapningen på en strand i nærheten av Christchurch på New Zealand, skriver The Guardian.

Målinger av skjelettet viser at pingvinen skal ha veid inn på rundt 100 kilo, og at kroppen skal ha strukket seg hele 177 centimeter i været.

– Det er en av de høyeste pingvinene funnet noen gang, forteller Gerald Mayr ved Senckenberg forskningsinstitutt og naturhistoriske museum i Frankfurt.

Den største av pingvinartene som lever i dag er, ifølge Store norske leksikon, Keiserpingvinen, med sine 35–40 kilo og 110 centimeter.

Oppdaget ny dinosaur-art: Kalles «Pinocchio Rex»

Funnet av steinen, som i millioner av år har bevart vinger, brystben, leggben og vinger fra den store pingvinen, ble funnet for flere år siden, men det har tatt forskerne årevis å få fossilet ut av den harde stenen for å studere skjelettet.

Utryddet for rundt 20 millioner år siden

Den nye arten har fått et navn inspirert av urbefolkningen på øya New Zealand, hvor skapningen ble funnet, og lyder navnet «Kumimanu biceae». «Kumi», som for Maoriene betyr «stort mytologisk monster», og «manu» som betyr fugl. Resten av navnet skal være en hyllest til en av forskernes mor.

MENNESKESTØRRELSE: Denne illustrasjonen viser pingvinarten Kumimanu biceae som levde for 55–60 millioner år siden. Arten skal ha vært på størrelse med et voksent menneske. Foto: Gerald Mayr , AP

For millioner av år siden skal arten ha vandret rundt på jorden med en brunlig farge, noe som skiller seg fra den typiske svarte og hvite «drakten» de nålevende pingvinartene har. Den skal ifølge forskeren Mayr også ha vært tynnere og «ikke fullt så søt» som pingvinene som lever i dag.

Forskeren gjemte notatene: Sjokkerende pingvin-sex avslørt etter 100 år

Ifølge The Guardian er det funnet skjeletter etter store pingviner datert 20–50 millioner år tilbake i tid tidligere, men eldre eksemplarer, som den funnet på New Zealand, er sjelden vare. Arten skal ha blitt utryddet for rundt 20 millioner år siden, da store pattedyr som hvaler og seler inntok verdenshavene, og konkurransen ble for stor.

Kun to pingvinarter i dag

Selv om den nylig oppdagede «monster-pingvinen» er en av de høyeste noen gang funnet, må den likevel se seg slått av et funn gjort i Antarktis i 2014.

Da ble skjelettet av en «Colossus-pingvin» oppdaget, og ifølge vitenskapsmagasinet New Scientist skal denne pingvinen ha raget hele to meter i høyden. Den skal også ha hatt en kroppsvekt på rundt 155 kilo, da den holdt til på jorden for rundt 40 millioner år siden.

Sjeldent syn: Åse møtte to nyfødte albino-elger

– Dette var en flott tid for pingviner, hvor 10–14 arter levde sammen langs kysten i Antarktis, fortalte Carolina Acosta Hospitaleche til magasinet den gangen.

Ifølge Store norske leksikon er det i dag kun to pingvinarter, keiserpingvinen og den langt mindre adeliepingvinen, som har stor utbredelse på det antarktiske kontinentet.