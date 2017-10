Venezuelanere flykter til Colombia: – Det er forferdelig der inne. Alt blir verre for hver dag

VILLA DEL ROSARIO/BOGOTA (VG) Krisen i Venezuela er så dyp at mange forlater landet.

Noen drar for godt, mens andre drar over grensen til Colombia for å handle det mest nødvendigste.

I grensebyen Villa del Rosario i Colombia møter VG en familie som har fått nok, men de har bare råd til å sende én av familiemedlemmene ut av landet – i jakten på et bedre liv.

– Det er veldig trist, men jeg er også glad for at hun skal få en bedre fremtid. Hun skal studere, få seg en jobb, og kanskje får hun råd til å sende noen penger hjem, sier mamma Maria Pineda (57) om datteren Yossy på 19 år. Hun skal flytte til Colombias hovedstad Bogota.

Bakgrunn: Derfor flykter de fra Venezuela

Til denne lille byen flommer det inn 25.000 fortvilte mennesker fra Venezuela – hver eneste dag. Flesteparten av dem skal handle mat, medisiner, vaksiner, bleier og andre basisvarer som enten er for dyrt, eller ikke mulig å få tak, inne i Venezuela. Men mange forlater også Venezuela og søker lykken i andre land.

– Det er forferdelig der inne. Alt blir verre for hver dag. Vi får ikke tak i mat, bleier, ja de enkleste ting. Apotekene har ikke blodtrykksmedisinen jeg trenger. Og alt er så dyrt, på grunn av inflasjonen, forteller Maria.

HER SKILLES FAMILIEN: Yossy (19) til høyre er på vei til Colombias hovedstad Bogota for å studere og få seg en jobb. Mamma Maria (58), søster Yossy (31) og hennes 10 måneder gamle datter blir igjen i Venezuela. Foto: Thomas Nilsson

Eskalert

Det er en situasjon som har eskalert siden Hugo Chavez døde av kreft i 2013 – og Nicolas Maduro ble valgt til president. Forsøkene på politiske samtaler mellom Maduros regjering og opposisjonen kollapset nylig.

Venezuela – et land med 30 millioner mennesker - er på bristepunktet. Minst 127 mennesker er drept i protester mot Maduros regjering.

Flere hundre tusen har flyktet fra det en gang så stolte og styrtrike landet.

VG I COLOMBIA: Robert Simsø og Thomas Nilsson (t.h.).

Børge Brende: Venezuela nærmer seg stupet

Planen var at alle i Marias familie skulle forlate Venezuela. Men som så mange andre har de ikke råd. Hun har likevel et håp om at datteren skal få sendt hjem nok penger til at Yorly (31) og hennes datter Nicolle på ti måneder også skal få dra.

– Det blir tomt og trist uten lillesøster. Det gjør vondt i hjertet, sier Yorly.

Matmangel

I hovedstaden Bogota møter vi venezuelanere overalt. På busstasjonen midt på natten sitter en 34-årig kvinne som har tatt med seg tre barn på den lange reisen til Lima i Peru. Barna på to, åtte og ni sover på en madrass på det harde gulvet, og de er godt pakket inn i varme klær og luer.

BOR PÅ BUSSTASJONEN: Denne 34-årige kvinnen har tatt med seg tre barn - to sønner og en niese - ut av Venezuela. Hun tør ikke å bo i landet lenger. Her er de på busstasjonen i Colombias hovedstad Bogota. Foto: Thomas Nilsson

Hun følte ikke at hun hadde noe annet valg enn å forlate hjemlandet.

– Det er veldig farlig å bo i Venezuela. Jeg følte meg utrygg hele tiden. Og det er umulig å få det til å gå rundt økonomisk, fordi alt er blitt så dyrt. Mat er det også stor mangel på. Vi fikk en boks med mat av myndighetene hver dag. Det var altfor lite, sier kvinnen.

Hun vil ikke at ansiktet hennes skal synes på bildene. Hun har jobbet for venezuelanske myndighetene tidligere - og er redd for at de skal ta hevn.

– Jeg er ikke flau over å si at jeg støttet Hugo Chavez. Jeg var en del av de såkalte chavistaene. Men etter hvert trakk jeg meg unna, fordi jeg så hvor ødeleggende de var. Nå ser jeg ingen annen løsning enn at Maduro dør. Han vil aldri gi fra seg makten frivillig, mener hun.

Nå er hun bare opptatt av hun og de tre barna, hennes to sønner og en niese, skal komme seg trygt på bussen til Lima.

Mens vi snakker kommer noen sikkerhetsvakter og ber henne flytte litt på barna. Hun løfter madrassen og drar den bortover gulvet. Heldigvis våkner ingen av dem.

VG-kommentator: Venezuela står i brann

– Ulevelig

På busstasjonen sitter også Anabel (20), Arianne (18) og Genecis (4). De venter på morgenbussen til La Laguna hvor de har en bestemor. Planen er å etterlate Genecis, som er datteren til Anabel, der.

De solgte mobiltelefonene og PCene sine for å få råd til reisen til Colombia. Og nå var de avhengig av å få tilsendt mer penger fra bestemoren for å få råd til å reise videre. Men de angrer ikke på at de har reist fra Venezuela.

– Venezuela er i dyp, økonomisk krise og med den regjeringen som er der nå blir det ingen bedring. President Maduro vil heller aldri gå av. Situasjonen er forferdelig, sier de.

NYTT LIV I COLOMBIA: Ela (til venstre) Nahraly (21) har kommet seg til Colombias hovedstad Bogota, hvor de selger mat fra denne vognen. Foto: Thomas Nilsson

I Bogota sentrum neste dag står Ela Bejarano (19) og Nahraly Gonzalez (21) og selger «arepa», en venezuelansk spesialitet. De er glade for sin nye tilværelse i Colombia, selv om de savner familiene sine i Venezuela.

Les også: Flukten over broen (VG+)

– Det var ulevelig i Venezuela. Jeg studerte arkitektur på et av de beste universitetene, men mange professorer forlot landet. Og det var også utrygt inne på skolen: PCer og annet utstyr ble bare stjålet, forteller Nahraly.