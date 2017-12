Colombia sendte juleskinke til Venezuela

Colombia sendte 50 tonn skinke til tusenvis av fattige i Venezuela, ettersom president Nicolás Maduro ikke innfridde juleløftet sitt.

To av fire lastebiler med juleskinke ankom landet fredag, ifølge en offisiell tjenestemann.

I Venezuela er skinke den tradisjonelle maten både til jul og nyttår, og Maduro hadde lovet flere tusen fattige at de ikke skulle gå uten i år. Men slik gikk det ikke.

Denne uken demonstrerte hundrevis av mennesker på grunn av den manglende skinken, som er en del av et subsidiert matprogram. I flere demonstrasjoner i Caracas ropte folk «Vi er sultne» ved de subsidierte, statlige matbutikkene.

MISNØYE: Flere hundre demonstranter møtte tidligere denne uken opp for å vise sin misnøye. Foto: Federico Parra , AFP

Ifølge venezuelanske medier hevder Maduro at han hadde bestilt skinkene fra Portugal, men at de saboterte leveransen. Men den portugisiske bedriften Raporal sier at Venezuela fortsatt skylder dem 40 millioner euro for fjorårets juleskinker, og Portugals regjering nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Venezuela er i dyp økonomisk krise, til dels på grunn av lave oljepriser, og mangler utenlandsk valuta til å importere mat og andre dagligvarer.

