Vannkanoner mot demonstranter ved AfDs landsmøte i Tyskland

Flere demonstranter er såret i sammenstøt med politi nær landsmøtet til Alternativ for Tyskland (AfD) i Hannover.

Tysk politi har tatt i bruk vannkanoner for å spre demonstranter som har samlet seg nær landsmøtelokalet, og flere demonstranter er blitt såret, opplyser en talskvinne for politiet.

Det var demonstrasjoner på stedet også fredag kveld. Da samlet rundt 1.000 personer seg der, men uten at det oppsto uroligheter.

Det er ventet opptil 8.500 deltakere på helgens landsmøte, som er partiets første etter at det ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i høst.

På programmet står blant annet partiledervalg. Partiet har hatt to ledere – Jörg Meuthen og Frauke Petry. Petry forlot partiet etter valget i høst. Hun forklarte sin avgang med at hun mener partiet har blitt for ekstremistisk.

Så langt har kun AfDs lokale leder i Berlin, Georg Pazderski, kunngjort at han er kandidat til å overta etter Petry. Men Alexander Gauland, som i likhet med Meuthen nyter støtte fra den mer nasjonalistiske fløyen i partiet, har ikke utelukket at han kommer til å stille opp mot Pazderski.

Alternativ for Tyskland (AfD) ble dannet i februar 2013 med kamp mot eurosamarbeidet som fanesak. Det tyske høyrepopulistiske partiet har senere markert seg som kritisk til innvandring og islam.

Begge de to etablerte «folkepartiene», Angela Merkels borgerlige CDU og det sosialdemokratiske SPD mistet stemmer i det tyske valget som ble holdt 24. september.

Det høyrepopulistiske og innvandringskritiske AFD gjorde derimot et brakvalg. Denne høsten fikk partiet 12,6 prosent av stemmene, mot 4,7 prosent ved forrige runde. Partiets velgere er primært menn under 30 år, arbeidsløse, lavt utdannede og velgere fra den østlige delen av Tyskland. Magasinet Stern melder at 60 prosent av Alternative für Deutschlands ikke har stemt på partiet av politisk overbevisning, men i protest mot de etablerte partiene.

Ingen av de store partiene ønsker å samarbeide med AfD. Det er fortsatt uklart om Angela Merkel får sin fjerde periode som kansler, og i så fall hvem hun skal regjere sammen med. Kanskje blir det nyvalg.

