Valg i Østerrike: Nå blir han verdens yngste statsminister

Wien (VG) Sebastian Kurz (31) og det konservative partiet ÖVP erklærer valgseier i søndagens valg i Østerrike. Ytre høyre blir landets nest største parti.

Jubelen sto i taket på valgvaken til det konservative partiet ÖVP da de første resultatene tikket inn like etter at valglokalene stengte klokken 17.00 i Østerrike søndag.

Like før klokken 20.000 søndag erklærte Sebastian Kurz og ÖVP at valgseieren er deres.

De ferskeste prognoser viser at ÖVP ligger an til å bli valgets klare vinner med 31,5 prosent av stemmene.

Søndag kveld ringte også Østerrikes president Alexander Van der Bellen og gratulerte 31-åringen med seieren.

Det er kutyme i Østerrike at det største partiet blir bedt om å lede regjeringsforhandlingene og at partiet som regel statsministeren.

Sebastian Kurz (31) blir etter alle solemerker statsminister i Østerrike, og dermed verdens yngste i den jobben.



Høyrepopulistene går frem

Jubelen var ikke mindre i Kurz-leiren da det ble klart at ytre høyrepartiet Frihetspartiet ligger an til å bli det nest største partiet, med en oppslutning på 26,8 prosent. Frihetspartiet har nå gode sjanser for å havne i Kurz' regjering.

– Det er akkurat som jeg håpet på! Fremtiden blir bare mer interessant med Frihetspartiet som regjeringspartner. De er en mye bedre partner enn sosialdemokratene. Det har vært så mye problemer med dem, sier Lufthansa-pilot Rolf Kügler (34) på den konservative valgvaken til VG.

En ny valgprognose fra 20.00-tiden, viste imidlertid at det sosialdemokratiske partiet SPÖ har skjøvet Frihetspartiet ned til tredjeplass med henholdsvis 27,1 prosent mot 25,9 prosent.

– 60 prosent har stemt på Frihetspartiets program, var leder Heinz-Christian Straches kommentar til den ferske prognosen. Strache mener ÖVPs program egentlig er Frihetspartiets program, bare en blekere versjon.

Stemmene telles utover søndag kveld, men det endelige valgresultatet vil ikke være klart før på torsdag når alle stemmer og forhåndsstemmer er talte.

– Vi må ta vare på oss selv

I en tradisjonell østerriksk folkedrakt jubler Kügler for prognosene for ÖVP. Han mener valgseieren handler om immigrasjons-politikk:

– Ikke bare Østerrike, men hele Europa trenger en strengere flyktningpolitikk. Det ser vi tydelig i østerrikske storbyer. Folk er bekymret og redde, og hvis ikke vi gjør noe nå, kommer det ut av kontroll. Vi må ta vare på oss selv først, før vi tar vare på andre. Det er normalt, sant? sier Kügler.

FULL JUBEL: Det sjenkes "sekt" og deles ut wienerpølser på valgvaken til det konservative partiet ÖVP. Rolf Kügler (34) er strålende fornøyd med sitt eget parti, men også at partiet på ytre høyrefløy ligger an til et brakvalg. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Venninnene Jadranka Godjevac-Mitovic og Ingrid Korosec har pyntet seg for festkvelden.

– Et 100 prosent bra resultat! Kurz er ung, opptatt av å redde økonomen vår, og han har «mojo»! Vi er åpen for Frihetspartiet som partner også, nå er det nye tider, sier Ingrid til VG.

Hun og venninnen står med hvert sitt glass sprudlende vin i hånden, og klemmer hverandre i lykkerus over de foreløpige resultatene.

– Vi ønsker å være trygge, beholde vår kultur og tradisjoner, og at unge ikke må reise til utlandet for å få jobber, fortsetter Ingrid.

PYNTET FOR FEST: Venninnene Jadranka Godjevac-Mitovic og Ingrid Korosec skåler med sprudlende vin for det foreløpige valgresultatet, som er en seier for ytre høyrefløy i østerriksk politikk. Nora Thorp Bjørnstad

Inspirert av Macron

Kurz har gjort kometkarrière i østerriksk politikk: Han ble utenriksminister i en alder av 27 år, og i mai i år kunngjorde 31-åringen at han ønsket å overta som leder i det konservative partiet ÖVP.

FAKTA: DETTE VIL SEBASTIAN KURZ Kurz, som frem til nå har vært Østerrikes utenriksminister, har som fersk partileder tatt det konservative ÖVP til å bli mer immigrasjons- og islamkritisk. Han vil: **Stenge hyppig brukte veier for migranter til Europa ( har allerede stengt «Balkanruta») **Kutte kraftig i sosial støtte til flyktninger **Stoppe velferdsutbetalinger til utenlandske statsborgere i Østerrike, frem til de har bodd lovlig i landet i minst fire år ( gjelder ikke flyktninger) Kurz utelukker ikke et regjeringssamarbeid med det kontroversielle ytre-høyrepartiet Frihetspartiet ( FPÖ) ( Kilde: BBC)

Samtidig krevde han nyvalg. Siden da har partiets popularitet skutt i været og vært klart størst på meningsmålingene.

I valgkampen har Kurz tilsynelatende latt seg inspirere av Frankrikes nye president Emmanuel Macron. Søkelyset har i stor grad vært rettet mot Kurz selv. ÖVPs valgliste har sågar fått navnet «Liste Sebastian Kurz – det nye Folkepartiet»

Åpner opp for ytre-høyre

I 11 år nå har Kurz´parti vært i koalisjonsregjering sammen med sosialdemokratene, men dette samarbeidet har vært preget av store konflikter den senere tiden, noe som har toppet seg i valgkampen, der velgerne har kunne bivåne mye skittkasting mellom partiene.

Derfor snakkes det nå om at Frihetspartiet er en mer aktuell koalisjonspartner.

Det vil vekke oppsikt i Europa.

Forrige gang Frihetspartiet kom i regjering, i 2000, reagerte flere EU-land med å innføre sanksjoner mot Østerrike.

VALGKAMP: Valgkampplakat for Kurz og det konservative partiet, og for sosialdemokratene og ders kandidat Christian Kern. Foto: Heinz-peter Bader , Reuters

Kan få visestatsminister med nazi-bakgrunn

En aktuell visestatsminister er dermed Frihetspartiets leder Heinz-Christian Strache (48), som har en bakgrunn fra nynazistiske miljø.

Frihetspartiets gode oppslutning er i stor grad hjulpet av at immigrasjon, et tema partiet har «eid» i lange tider, har vært på toppen av agendaen i årets valgkamp. Siden flyktningkrisen startet, har 150.000 mennesker søkt asyl i landet med 8,5 millioner innbyggere.

SØKER REGJERINGSMAKT: Heinz-Christian Strache, leder av det ytre høyrepartiet Frihetspartiet, stemte under søndagens valg med sin mor Marion Strache i Wien. Foto: Alex Halada , AFP

– I deler av vårt samfunn er vi i ferd med å bli en minoritet i vårt eget land, sa Strache på et valgkamparrangement i Wien fredag kveld, og la til « La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner», ifølge NTB.

Aldri før har Østerrike vært så rasistisk, konkluderte den antirasistiske organiasjonen ZARA i sin åresoppsummering for 2016.

Ifølge den jødiske interesseorganisasjonen IKG har antisemittismen i Østerrike steget kraftig, med nesten en fordobling i tilfeller av antisemittiske handlinger mellom 2014 og 2016. Tall fra landets e-tjeneste viste en 60 prosent økning i anmeldelser av rasistiske og xenofobiske forbrytelser mellom januar og september forrige år.

FAKTA: DET HØYREPOPULISTISKE EUROPA: Blir det immigrasjonskritiske Frihetspartiet regjeringsparti i Østerrike, kommer det i rekken av høyrepopulistiske partier som har stor innflytelse på europeisk politikk. I Polen og Ungarn styrer høyrepopulister, AfD gjorde et brakvalg i Tyskland og i Frankrike sto Nasjonal Fronts Marine Le Pen løpet ut helt til siste runde av presidentvalget.

Unik situasjon

Mens det konservative høyrepartiet ÖVP under Kurz` ledelse har tatt opp i seg noen ytre-høyre-politiske trekk, har Frihetspartiet på sin side lagt seg på en mykere strategi. Denne valgkampen har partiet moderert sitt politiske budskap, registrerer den nederlanske populistforskeren Matthijs Rooduijn. Da VG snakket med forskeren før helgen, mente han det er en ganske unik situasjon for Europa som nå har oppstått i Østerrike.

– Det tradisjonelle høyre og det radikale høyre har vokst nærmere hverandre, noe som gjør en koalisjon mellom dem enda mer aktuell. Så klart vil det å være med i en regjeringkoalisjon være nok en seier for det radikale høyre, sa Matthijs Rooduijn til VG.