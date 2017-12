Ekstremværet som har herjet i Filippinene i helgen har tatt flere liv og ført til store ødeleggelser. Nå er stormen på vei til Vietnam.

Ekstremværet Tembin, som søndag vokste seg til en tyfon, har ført til flom og jordskred flere steder på Filippinene. Verst rammet er øya Mindanao sør i landet.

Mandag opplyser myndighetene at 240 mennesker er bekreftet omkommet. Ifølge sivilforsvaret er 107 mennesker fortsatt savnet, og det letes etter disse. Flere landsbyer er feid vekk av store jordskred, og myndighetene frykter at mange av de savnede ligger døde under jord- og leirmassene, skriver NTB.

FLOM: En politimann bærer en ung jente gjennom floden i Cagayan City, fredag Foto: Josep Deveza , AFP

Uværet Tembin, som i Filippinene har fått navnet Vinta, førte til over 140 millimeter nedbør på enkelte deler av øya Mindanao på fredag. Dette førte til store dammer i fjellområder som rant ned til bebodde områder, skriver CNN.

Ifølge CNN var særlig provinsen Lanao del Norte hardt rammet. I tillegg opplevde også øya Balabac store landfall.

BBC Skriver at nesten 1000 hus har blitt ødelagt, og mange rismarker har blitt skylt vekk på Mindanao. I tillegg har regnet ført til strømbrudd og blokkerte veier, som har gjort redningsarbeidet vanskeligere.

ØDELAGT: Flommen fra stormen Tembin førte til ødeleggelsen av en bro i Zamboanga Del Sur i Filippinene. Foto: Daisy Barimbao , AP

Over 52.000 mennesker er fortsatt evakuerte og oppholder seg i ulike tilfluktsleirer i Filippinene.

Ekstremværet Tembin beveget seg søndag fra Filippinene og har nå retning mot Vietnam. Tembin ventes å bygge seg opp til en tyfon igjen på veien over Sør-Kina-havet og vil trolig nå kysten av Vietnam i løpet av mandag kveld.

Vietnamesiske myndigheter har beordret evakuering av 1,2 millioner mennesker fra de utsatte kystområdene.

