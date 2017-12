Tyfonen Tembin nedgradert, når ikke Vietnam

Det voldsomme uværet som etterlot seg mange døde og store ødeleggelser på Filippinene, er i ferd med å avta.

De siste meldingene tyder på at restene av tyfonen Tembin likevel ikke vil nå Vietnam der hundretusener av mennesker er evakuert i Mekong-deltaet.

Minst 240 mennesker mistet livet da tyfonen feide inn over Filippinene og styrket seg til tyfon med kraftig nedbør og sterk vind. De fleste omkom i jordskred som følge av store nedbørsmengder en rekke steder i øynasjonen.

Mange savnet

Verst rammet var Mindanao sør i landet, der flere landsbyer ble feid bort i store jordskred. Myndighetene frykter at mange ligger døde under jord og gjørme.

Ifølge sivilforsvaret er minst 107 mennesker fortsatt savnet, og letemannskaper jobber fortsatt iherdig. Over 97.000 mennesker er fortsatt evakuert og oppholder seg i ulike tilfluktsleirer, mens rundt 85.000 andre bor hos kjente.

Tembin beveget seg søndag fra Filippinene over Sør-Kinahavet i retning sørspissen av Vietnam. Det er sjelden at tyfoner og kraftige stormer rammer Mekong-deltaet. Men i 1997 mistet 770 mennesker livet og 2.000 ble registrert som savnet da stormen Linda feide gjennom regionen.

I Vung Tau på kysten av det sørlige Vietnam avbrøt flere tusen fiskebåter et månedslangt fiske og trakk i land.

Det var spådd mye regn og sterk vind fra mandag kveld, men tirsdag morgen ble stormen nedgradert til et tropisk lavtrykk, og meteorologene sa det ikke ville treffe Vietnam. Det er ventet at uværet vil forsvinne over Thailandbukta senere tirsdag.