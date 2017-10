Orkanen Nate er på vei mot Mexico

Nate har styrket seg til en kategori 1-orkan på sin ferd mot Mexico og sørkysten av USA. Hittil har uværet tatt livet av 28 personer.

Ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC) er vinden på omkring 33 meter per sekund. Ifølge prognosene vil kategori 1-orkanen nå Mexico sent fredag kveld lokal tid, og den amerikanske sørkysten sent lørdag eller søndag morgen.

Cancúns guvernør Carlos Joaquín sier stormen ventes å passere øst på Yucatán-halvøya, men advarer mot at ekstremt regnvær kan utløse en nødsituasjon uansett. Myndighetene i Mexico har stengt skoler i syv kystbyer i påvente av stormen.

New Orleans, som ble rammet av orkanen Katrina i 2005, og andre byer på sørkysten i USA følges tett av det nasjonale orkansenteret.

– Vår største trussel er ikke nødvendigvis regn, men sterk vind og stormflo, sier ordfører i New Orleans Mitch Landrieu.

STORE ØDELEGGELSER: Menn bærer et kjøleskap utenfor San Jose på Costa Rica. Boligområdet fikk store skader i et jordskred som følge av uværet. Foto: Ezequiel Becerra , AFP

Nate har allerede rukket å gjøre store ødeleggelser i Mellom-Amerika. I Nicaragua er 13 døde, ifølge visepresident Rosario Murillo. I Costa Rica, hvor det ble erklært katastrofetilstand, omkom ti personer. I Honduras døde tre personer, mens to mistet livet i El Salvador. Totalt er over 30 personer savnet.

USA slikker ennå sårene etter to kraftige orkaner i august og september. Harvey la store deler av Texas under vann, og Irma herjet langs Floridas vestkyst: