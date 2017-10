Kraftig orkan på vei mot Europa: Restene treffer Norge

Storbritannia og Irland forbereder seg på massive bølger og kraftige vindkast når «Ophelia» slår inn mandag. Et annet lavtrykk forårsake storm flere steder i Norge, før Ophelia-restene kommer tirsdag.

Ophelia har økt i styrke til en kategori 3-orkan. Vindkastene har en hastighet på 130 kilometer, og den irske meteorologiske tjenesten Met Eireann har utstedt varsel med «status rød» for kystområdene.

Britiske meteorologer advarer om «livsfarlige» forhold i deler av Storbritannia og Irland, der en Ophelia vil merkes som en post-tropisk storm natt til mandag. Mandag morgen slår den inn for fullt.

– Det kan bli strømbrudd som potensielt kan få innvirkning på andre tjenester som mobildekning, advarer Storbritannias meteorologiske myndighet i en uttalelse, ifølge The Telegraph.

De advarer om «livsfare» på grunn av rester fra ødelagte strukturer og bygninger som kan bli kastet rundt av de kraftige vindene.

Meteorologer i USA: Frykter flere orkaner.

OPHELIA I USA: Ophelia har vært innom Nord Carolina i USA, der den forårsaket ødeleggelser. Foto: Chuck Burton , AP

Svært uvanlig

Met Eireann skriver at stormen kan bringe med seg kraftfulle vider som kan forårsake strukturelle ødeleggelser, og føre til farlige forhold til sjøs med grunn av høyt vann og potensiell flom

Det er slettes ikke vanlig at ekstremvær av dette slaget treffer Europa.

– Orkaner pleier som regel å gå vestover mot USA eller gulfen, forklarer Siri Wiberg fra Meteorologisk institutt.

Grunnen til at orkanene som oftest ikke går i denne retningen, er at havtemperaturene er kjøligere i Nord.

– Det blir nok ganske heftig i Irland, der det vindene begynner å øke alt natt til mandag. Så går den nordover og sneier Skottland i løpet av morgendagen. Det blir kraftig vind der og, men Ophelia avtar fort i styrke, sier hun.

Klimaforsker om monsterorkanene: – Vi har slått på en gedigen vannkoker

Kommer til Norge på tirsdag

Når Ophelia til slutt når Norge utover tirsdagen, har den ikke særlig mye kraft igjen. Det er bare restene av orkanen som vil merkes på Norskekysten.

– Da har den mistet gnisten. Den går ikke innover land, men nærmer seg våre områder. Sør på vestlandet og i østafjells-regionen blir det stiv kuling, sier Wiberg.

Det kan også bli vått på vestlandet.

– Den har ikke så mye regn med seg, bortsett fra nord på vestlandet.

Med andre ord blir det ikke noe bedre vær på vestlandet etter den søkkvåte høstferieuken som har vært.

Meteorologisk institutt varsler mulig full storm flere steder

Det er imidlertid ikke restene av Ophelia som er den største bekymringen for Norge akkurat nå. Et lavtrykk, som også nå ligger like ved Storbritannia, nærmer seg Norge med stormskritt.

Lavtrykket kan gi kortvarig kraftig vind søndag og mandag, melder NTB.

Områdene det gjelder er Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet og Salten.

– Vi har sendt ut et varsel fordi det er en usikkerhet i det her. Lavtrykket kommer fort, og det kan gi kortvarig veldig kraftig vind. Vi vil at folk skal være litt obs på det, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen til NTB.

Andersen sier den kraftigste vinden kommer først i sør, og ved Stad vil det nok blåse full til sterk storm. Deretter går vinden nordover, før den dreier mot vest og minker.

Advarer beboere om å ta forholdsregler

I Møre og Romsdal kan det søndag kveld øke til sørvest full storm, med vindkast på omkring 35 meter i sekundet. Også i Trøndelag kan det bli full storm, som gradvis minker til sterk kuling. Også der kan vindkastene være på omkring 35 meter i sekundet.

Det samme er tilfellet på Helgeland, Saltfjellet og Salten, der det tidlig mandag morgen kan øke til sørlig full storm.

Selv om det ser ut til at den kraftige vinden kommer til å være kortvarig, kommer Andersen med noen råd til beboere i de aktuelle områdene.

– Jeg ville ikke hatt en trampoline som ikke er festet stående ute, sier hun.