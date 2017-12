Israel rammet av tørke – minister oppfordret folk til å be

På torsdag samlet tusenvis av mennesker seg ved Vestmuren i Israel for å be for mer regn.

Massebønnen ble foreslått av landbruksminister Uri Ariel for å få bukt med tørken som har rammet landet de siste årene.

Etter en usedvanlig tørr november måned gikk Israels landbruksminister, Uri Ariel, spirituelt til verks for å få det til å regne, skriver den israelske avisen Arutz Sheva.

Fire år tørke



Tørken i Israel har vart i nesten fire år, og flere av de mest fruktbare områdene i landet er skadet som følge av lite regn.

Flere tiltak er iverksatt, men teknologien ser ikke ut til å kunne løse problemet, skriver avisen The Guardian.

Den ortodokse jødiske landbruksministeren forteller til The Guardian at de har flere tiltak for å minimere skadene, blant annet bønn.

–Vi har senket prisen på vann betydelig, og bedriver forskning på hvordan man kan spare vann på forskjellige avlinger, men bønn kan absolutt hjelper.

Arrangert på fastedag

Bønnen, som ble arrangert i samarbeid med en rekke av Israels ledende rabbinere, ble arrangert på den 10. dagen i tebét, som er den tiende måneden i den jødiske kalenderen.

Dagen er, ifølge avisen Arutz Sheva, en fastedag til minne om da den babylonske hæren beleiret Jerusalem om lag 586 år før vår tidsregning.

Ariel uttrykte overfor Arutz Sheva at han var fornøyd med de oppmøtte.

–Etter fire år med tørke har det så langt vært mindre nedbør enn det flerårige gjennomsnittet, og vinteren ser ut til å bli en ny tørke. Jeg er glad for at folk har svart på bønnen og tatt med seg paraplyer, sa han til avisen.