Intens kuldebølge herjer sentrale og østlige deler av USA

Flere personer har hittil mistet livet under den intense kuldebølgen i USA

Innbyggere i sentrale og østlige deler av USA må belage seg på en sprengkald nyttårshelg.

De siste dagene har temperaturene vært så lave mange steder at flere personer har mistet livet. Politiet i Sør-Dakota opplyste fredag at en dame på 83 år døde som følge av kulden etter at hun krasjet med bilen sin, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter uhellet skal hun ha forlatt bilen for å lette etter hjelp, men frøs ihjel.

I Chicago ble en mann tidligere denne uken funnet død i bilen sin, skriver CBS Chicago.

Det er ingen ende på det kalde været. Gjennom nyttårhelgen er det meldt temperaturer på ned mot minus 15 grader flere steder fra Midtvesten til Østkysten.

Ned mot minus 35

I Portland i Maine, som ligger på USAs østkyst, oppfordrer meteorologer folk til å være varsomme på faren for frostskader og nedkjøling.

I Maine og i New Hampshire ble det slått rekorder denne uken, ifølge AP. Aldri før har det vært kaldere enn minus 13 i Maine, som det ble målt torsdag. I New Hampshire ble det målt temperaturer på ned mot minus 15 grader.

Flere steder i Midtvesten og nordvest i USA ble det fredag målt temperaturer på helt ned til minus 35 grader.

Langs østkysten har det vært så kaldt at selv haier fryser ihjel, skriver New York Times torsdag. Tre revhaier har den siste tiden blitt meldt funnet døde på land i delstaten New England.

Stikk fra president Trump

USAs president Donald Trump responderte torsdag på kuldebølgen som herjer deler av landet med denne Twitter-meldingen.

– I øst kan det muligens bli den KALDESTE nyttårsaften noensinne. Kanskje vi kunne bruke litt av den gode gammeldagse globale oppvarmingen, som vårt land, men ingen andre land, skulle betale MILLIARDER AV DOLLAR for å beskytte oss mot. Kle dere godt!, skrev presidenten.