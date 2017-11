Tyskere testet juletre i vindtunnel

En teknisk høyskole i Tyskland tok vindtunnelen i bruk da handelsstanden i byen ville vite hvor lett et juletre blåser over ende.

Det viste seg at en julegran er lettere å velte enn forskerne hadde trodd. Testene viste nemlig at et ti meter høyt tre må forankres godt, med vekter på ti-tolv tonn, for at det skal stå trygt på byens julemarked.

– I motsetning til ute i naturen så er trærne på julemarkedet stramt festet slik at de ikke kan gi etter på samme måte som når de står med røttene i jorden, forklarer professor Frank Janser ved høyskolens avdeling for luftfarts- og romteknikk.

Som grunnlag for beregningene ble et 1,2 meter høyt grantre testet i skolens vindtunnel. Treet be utsatt for vindhastigheter på opptil 22 meter per sekund. Resultatet kunne deretter brukes til å beregne belastningen på langt større trær, forteller Janser.

Julemarkedet i byen nær grensene til Belgia og Nederland åpner førstkommende fredag.