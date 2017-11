Politimann tok rattet – kjørte gravid kvinne til sykehus

I grevens tid tok politiet over parets bil og fikk den høygravide kvinnen til sykehus.

Onsdag formiddag gjennomførte politiet i den svenske byen Hylte en helt vanlig trafikkontroll. De målte hastighet, edruelighet og førerkort. Da de skulle avslutte kontrollen vinket politibetjent Samuel inn en liten blå Peugeot, skriver politiet på Facebook.

Han så raskt at det befant seg en gravid kvinne i bilen og sprang mot de andre politibetjentene på stedet.

De så at kvinnen hadde sterke smerter, og at fødselen var svært nær. De forklarte til paret i bilen at de kunne eskortere dem til sykehuset i Halmstad, og at mannen i bilen kunne kjøre fort etter politiet.

Men det gikk ikke fort nok.

– Etter en kort stund beslutter vi å stanse i en veilomme, og politibetjent Samuel tar over kjøringen av parets bil, skriver politiet på Facebook.

De kjørte videre, og de kjørte fort, skriver de videre.

Politiet kontaktet sykehuset, og da de kom frem, sto lege og jordmor klare i inngangen. De fikk kvinnen inn på sykehuset, og hjalp mannen hennes med bagene.

– Da kan vi endelig puste ut, og parkere parets bil, og går sammen opp for å levere bilnøkkelen. På vei opp tøyser vi med tanken om at kvinnen allerede har født, og da vi kommer opp får vi raskt beskjed om at vi fikk levert kvinnen i grevens tid, skriver politiet.

For kvinnen hadde knapt kommet opp i sengen før hun fødte.

Kvinnen fødte en liten jente, og politibetjenten fikk komme inn og gratulere de nybakte foreldrene.

– Etter en slik arbeidsvakt får man sove god, skriver de til slutt.

Nå hylles politibetjentene i kommentarfeltet. «Derer er fantastiske», «Utrolig bra jobbet», «Glad for at dere finnes» og «Hvilke helter», er bare noen av kommetarene som strømmer inn.

Det var Aftonbladet som først omtalte hendelsen.