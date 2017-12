Bestevenner i over 60 år - fant ut at de var brødre

Alan og Walter fra Hawaii har vært kamerater siden barneskolen. Så avslørte en DNA-test at de er halvbrødre.

Da Walter Macfarlane prøvde slektsforskning for å finne sin biologiske far, fant han istedet ut at han hadde en ukjent bror.

Det viste seg å være Alan Robinson, Walters bestevenn gjennom 60 år, skriver tv-kanalen KHON2, som er lokalisert i Honolulu.

Robinson har aldri hatt kontakt med sin biologiske far. Macfarlane på sin side er adoptert. De har heller ingen biologiske søsken fra før. De to har imidlertid kjent hverandre siden 6. klasse.

Sammenlignet DNA

I flere år trålet Macfarlane internett og slektsforskningssider for å finne spor av sin ukjente biologiske familie. Ved en tilfeldighet ble DNA-verktøyet ancestry.com løsningen.

Resultatene fra siden viste at Walter delte mye av det samme DNA-et som en annen bruker på siden, som bare gikk under «robi737». Blant annet kunne man finne identiske X-kromosomer hos de to. Walter og familien begynte å fatte en liten mistanke.

– Alan blir bare kalt Robi av veldig mange, og han fløy 737-fly da han var pilot, forteller Walters datter Cindy Macfarlane-Flores.

Det viste seg at også Alan hadde benyttet seg av samme nettside for å finne sin egen familie. Et par telefonsamtaler etterpå ble det klart for begge at de har samme biologiske mor.

Hårete armer

– Det var først et sjokk, men når du ser hvor hårete armer vi begge har, er det ikke så overraskende, spøker Robinson og Macfarlane.

– Det har vært en overveldende hendelse. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før jeg har kommet meg etter dette, sier Robinson.

DNA-testen de benyttet er en «gjør-det-selv»-test som kan benyttes hjemme, privat. Denne typen test har blitt stadig mer populært de siste årene, også i Norge.