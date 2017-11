Pusser opp diplomatbolig for opptil 30 millioner kroner

Utenriksdepartementet mener at boligen til Norges generalkonsul i San Francisco har behov for vedlikehold. Det vil koste mellom 19 og 30 millioner kroner.

17. oktober aksepterte Utenriksdepartementet et tilbud fra Statsbygg om vedlikehold av residensen til Norges generalkonsul i San Francisco - 22 Normandie Terrace.

Byen har et av de heteste boligmarkedene i USA med kraftig vekst siden 2011, meldte den amerikanske TV-kanalen CNBC tirsdag.

«Hensikten er å gjøre arealene bedre egnet for representasjon, samt å tilrettelegge for økt bokvalitet for generalkonsul Jo Sletbak og hans familie», står det i dokumenter VG har fått innsyn i om hvorfor residensens skal pusses opp.

GENERALKONSUL: Jo Sletbak sammen med statsminister Erna Solberg fra tiden som protkollsjef. Her i Hangzhou i Kina. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Prislappen er estimert på mellom 19 og 30 millioner kroner. De skal blant annet brukes til følgende står det i dokumentene:

Etablering av balkong.

Full rehabilitering inkludert bad og kjøkken.

Etablering av handicaptoalett.

Etablere nytt inngangsparti etter universell utforming.

Fremmer norsk næringsliv og kultur

Det er blant annet et behov for rehabilitering for å vise frem Norge i den amerikanske byen, ifølge Utenriksdepartementet.

– Bygget huser representasjonsarealer som er i utstrakt bruk for blant annet å fremme norsk næringsliv og kultur, noe som er en sentral del av virksomheten til generalkonsulatet i San Fransisco, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet i en e-post til VG.

Fikk du med deg? Kjøpte feriebolig i Oslo for 68 millioner

Generalkonsul Jo Sletbak viste til Statsbygg da VG ba om en kommentar.

– I forbindelse med behov for omfattende renovering har Statsbygg og UD koordinert behov for å tilrettelegge for en mer funksjonell privatdel og bedre utnyttelse av representantasjonsarealene, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i en e-post til VG.

Se videoen da en tiger rømte fra en dyrehage i San Francisco:

Ikke renovert siden 2000

Det er en stund siden sist bygget ble pusset opp, ifølge Andersen i Utenriksdepartementet.

– Ettersom staten er både eier og leietaker på eiendommen er det viktig å bevare realverdien gjennom regelmessig vedlikehold og modernisering. Bygget er fra 1937 og har ikke hatt større renovasjon så lenge Statsbygg har eid det siden 2000, sier han.

Huset har tre etasjer. Første etasje blir brukt som representasjonsarealer, og de to øvrige etasjene inneholder privatdel, teknisk rom, lager og garasje. Tomtens areal er på omtrent 600 kvadratmeter.

Andersen legger til at eiendommen er moden for generell modernisering og oppgradering.

Les også: Hvordan kan Statsbygg slippe unna med å granske seg selv?

– Det må i tillegg gjøres lovpålagt tilpasning til universell utforming. Det er mange år siden forrige gang det ble gjort større vedlikehold, dette gjelder både selve boligdelen og representasjonslokalene. Det skal blant annet byttes gammelt røropplegg og el-anlegg. Det er i dag problemer med vannlekkasjer på eiendommen i dag på grunn av gamle rør, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim viser til de samme problemene som Andersen. Hun sier at bad og kjøkken skal renoveres i «nøktern» kvalitet.

Vurderte andre alternativer

Utenriksdepartementet og Statsbygg var i juni 2017 på befaring i San Francisco for å vurdere hvilke muligheter som fantes for den eksisterende eiendommen, i tillegg til å se på alternative eiendommer.

Konklusjonen ble at rehabilitering og ombygging av den eksisterende eiendommen var det mest realistiske alternativet.

Finansieringen er en kombinasjon av vedlikeholds- og universell utformingmidler som dekkes av Statsbygg og kurantmidler som dekkes av Utenriksdepartementet. Statsbygg er huseier.

Husker du? Full gransking av Stortingets milliardsprekk

Grunnen til at det er et stort spenn i antatt kostnader, er at det er tidlig i planleggingsfasen.

– Prosjektet er i en utredningsfase. Det er derfor for tidlig å svare på hva de ulike tiltakene vil koste, sier Andersen.