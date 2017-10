Russland-etterforskningen: Dette er de siktet for

Påtalemyndigheten mener Paul Manafort og Rick Gates hvitvasket penger og jobbet som agenter for ukrainske myndigheter.

Mandag morgen lokal tid meldte Donald Trumps tidligere valgkampsjef og hans assistent seg for FBI i Washington. De to ble arrestert, blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteunndragelse, og falske forklaringer i forbindelse med arbeid de har gjort for den prorussiske, ukrainske regjeringen.

Bakgrunnen er Robert Mueller og hans teams omfattende etterforskning av mulige koblinger mellom russiske myndigheter og Trumps valgkamp.

Få oversikt: Dette er Russland-skandalen

De ble også siktet for å ha opptrådt som agenter for andre land uten registrering.

Påtalemyndigheten mener at Manafort og Gates jobbet som uregistrerte agenter for Ukrainas myndigheter og et prorussisk politisk parti ledet av Victor Yanukovych. Yanukovych var president i Ukraina frem til 2014, da han ble avsatt av parlamentet. Han hadde også nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

I RETTEN: Tegningen viser tidligere kampanjesjef Paul Manafort og kampanjemedarbeider Rick Gates i en høring i USA 30. oktober. Foto: Reuters

Ifølge siktelsen skal Manafort og Gates ha kontrollert en pengestrøm på opptil 75 millioner dollar. Manafort skal også ha hvitvasket mer enn 18 millioner dollar, som han blant annet brukte på å kjøpe eiendommer i USA. Gates skal dessuten ha overført mer enn tre millioner dollar til kontoer han hadde kontroll over.

Ifølge BBC har han også blitt anklaget for å ha jobbet hemmelig for en russisk milliardær, for å hjelpe å nå president Vladimir Putins politiske mål i andre deler av det tidligere Sovjetunionen. Manafort selv nekter for å ha gjort dette.

Jusprofessor om siktelsene: Derfor er dette kritisk for Trump

Overdådig livsstil



Siktelsen mot Manafort og Gates inneholder ingen referanser til Manaforts arbeid som Trumps valgkampsjef, men til kriminelle handlinger mellom 2006 og 2017 – altså mens Manafort fortsatt var det.

«Manafort brukte sin hemmelige, utenlandske formue til å leve en overdådig livsstil i USA uten å betale skatt for den inntekten», står det blant annet i siktelsen.

Manafort var valgkampsjef fra mai til august 2016 og hadde blant annet hovedansvaret for å få samle delegatene om Donald Trump på republikanernes landsmøte i Cleveland i juli i fjor.

Manafort og Gates erkjente seg ikke skyldig på de 12 punktene i den 31 sider lange tiltalen. Påtalemyndigheten satte begge i husarrest og kausjonen er på henholdsvis ti og fem millioner dollar. Begge ble tvunget til å levere fra seg passene sine.

Dersom de skulle bli dømt, risikerer de opptil 80 år i fengsel, skriver AP.

Dette sier Manaforts advokat om siktelsen:

– Rådgiver løy til FBI

Like etter kom sjokknyheten om at en tidligere Trump-medarbeider, utenrikspolitisk rådgiver George Papadopoulos, er siktet for å ha løyet til FBI, noe han innrømmer.

Han løy gjentatte ganger for Muellers etterforskere i januar 2017 om sin kontakt med en russisk professor som han senere måtte innrømme hadde nære bånd til Kreml.

Rettsdokumentene viser at denne ikke navngitte professoren under et møte med Papadopoulos i april i fjor fortalte at russiske myndigheter hadde «tusenvis av e-poster» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Tidligere kampanjesjef melder seg til FBI: Siktet for korrupsjon

Trump avviser

Donald Trumps navn er ikke nevnt i noen av siktelsene, og presidenten, hans advokater, Det hvite hus og deres støttespillere fastholder at de nye avsløringene ikke har noe med Trump å gjøre.

«Beklager, men dette var flere år siden, før Paul Manafort var en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke skurke-Hillary og Demokratene fokus????? Dessuten, det er ingen konspirasjon!», meldte presidenten på Twitter

Trumps advokat Jay Sekulow sier til CNN at gårsdagens pågripelser overhodet ikke var en overraskelse ettersom FBI ransaket Manaforts bolig tidligere i sommer. Sekulow avviser også Trumps egne antydninger om at han vurderer å sparke Robert Mueller hvis han går for langt i å granske Trumps økonomiske forbindelser tilbake i historien.

Om innrømmelsen fra George Papadopolous om at han løy til FBI-betjenter om sin kontakt med Russland, sier Det hvite hus at han hadde en ekstremt begrenset, frivillig rolle under valgkampen.

– Ikke noe av det han gjorde var på vegne av valgkampen, sier pressesekretær Sarah Huckabee Sanders