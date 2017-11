Tidligere demokrat-topp mener primærvalget ble rigget

Tidligere leder for det demokratiske partiet i USA mener valget ble rigget inn mot at Hillary Clinton skulle vinne.

I sin nye bok skriver Donna Brazile at det ble inngått en uetisk avtale mellom Hillary Clintons presidentkampanje og administrasjonen i det demokratiske partiet, for at partiet skulle holde seg på beina rent økonomisk. Bernie Sanders' kampanje signerte også en slik avtale med partiet.

Brazile var tidligere sjef for Demokratenes administrasjon, og var deretter politisk analytiker i CNN. Hun måtte forlate kanalen i fjor sommer, da det ble avslørt at hun hadde lekket spørsmål til Hillary Clinton i forkant av TV-debatter.

– Uetisk



Brazile mener partiet rigget det til til Clintons fordel, ettersom hennes kampanje finansierte partiet i stor grad tidlig inn mot presidentvalget. Deler av Braziles bok er publisert i nettavisen Politico.

– En slik avtale var ikke ulovlig, men det så uetisk ut. Hvis det hadde vært en rettferdig kamp, ville ikke den ene kampanjen hatt kontroll over partiet før velgerne hadde bestemt hvem de ville ha til å lede. Dette var ikke en kriminell handling, men slik jeg så det, utfordret det partiets integritet, skriver hun.

Begge kampanjene inngikk imidlertid en slik avtale med partiet, noe som gjorde at kampanjene kunne samle inn penger til det demokratiske partiet, som partiet kunne bruke i det faktiske presidentvalget. Ifølge CNN inngikk også Obamas kampanje slike kampanjer både i 2008 og 2012.

Mener Clinton fikk kontroll over partiets økonomi

Politico skrev om denne delte finansieringen i august 2015, men Brazile antyder at Clintons påvirkning av dette gikk utover det offentligheten kjente til. Ifølge flere kilder i det demokratiske partiet var disse avtalene viktige for det demokratiske, som skyldte flere millioner dollar etter Obamas seier i 2012. Partiet nedbetalte denne gjelden mye saktere enn nødvendig, og tidligere leder for partiet, Debbie Wasserman Schultz, begynte å ta opp dyre lån for å løse problemet. Da tiden kom for Clinton og Sanders' kampanjer, var partiet i knipe.

Etter at nyheten om Braziles bok ble kjent, går nå Elizabeth Warren, senator for Demokratene fra delstaten Massachusetts ut med sitt synspunkt om saken. Hun mener valget ble rigget mot at Clinton skulle bli partiets presidentkandidat. Warren er en potensiell kandidat til presidentvalget i 2020.

På spørsmål fra CNN om hvorvidt hun mener den demokratiske organisasjonen tippet over i Clintons favør, sier Warren «ja».

– Men det vi nå må gjøre som demokrater, er å holde partiet ansvarlig, sa Warren videre.

Braziles hovedpoeng er at Clintons kampanje, gjennom pengeavtalen med partiet, ga Clinton kontroll over partiets «økonomi, strategi, og alle de inntjente pengene».